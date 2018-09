Hamáček během cesty na zasedání OSN navštíví i Chicago

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který bude na letošním zasedání Valného shromáždění OSN zastupovat Českou republiku, vystoupí v New Yorku s národním projevem. Vyplývá to z materiálu k jeho cestě do Spojených států, kterým se bude ve středu zabývat vláda. Hamáček navštíví také Washington kvůli bilaterálním schůzkám a Chicago, kde se setká se zástupci krajanské komunity.

Všeobecná rozprava 73. Valného shromáždění OSN se koná od 25. září do 1. října. Hamáček, který je kvůli sporu o jmenování Miroslava Pocheho (ČSSD) kromě vedení ministerstva vnitra pověřen výkonem funkce ministra zahraničí, bude vedoucím české delegace. Předpokládá se, že zasedání se zúčastní hlavy států, premiéři a další zástupci všech 193 členských států OSN.

Hamáček kromě New Yorku zamíří do Chicaga, kde se zúčastní oslav u příležitosti 100. výročí od založení Československa. "Setká se s předními zástupci krajanské komunity. Předpokládá se rovněž bilaterální jednání ve Washingtonu," uvádí materiál pro ministry.

V posledních letech jezdil na zasedání do USA prezident. Premiér Andrej Babiš (ANO) koncem srpna řekl, že ho prezident Miloš Zeman požádal, aby ho zastoupil. Babiše z časových důvodů v USA zastoupí předseda ČSSD Hamáček. Neúčast Zemana již dříve mluvčí Hradu Jiří Ovčáček zdůvodnil tím, že "vše důležité už bylo na Valném shromáždění řečeno".

Na summitech OSN pravidelně promlouval prezident Václav Klaus. Zeman po svém zvolení v roce 2013 a 2014 do New Yorku neletěl. Ústy své tehdejší mluvčí Hany Buriánové to vysvětlil tím, že jde o práci premiéra. V letech 2015 až 2017 ale Valné shromáždění OSN navštívil. Mluvil vždy především o boji proti terorismu a o migraci.

V rámci zahájení Valného shromáždění se letos uskuteční například mírový summit ke 100. výročí narození Nelsona Mandely nebo setkání na nejvyšší úrovni k financování Agendy 2030, což je dokument k rozvojovým cílům OSN, píše ministerstvo zahraničí v materiálu pro středeční zasedání kabinetu.

V plánu je i tradiční jednání ministrů zahraničních věcí EU a transatlantická večeře ministrů zahraničí členských států EU a USA. Ministerstvo připomíná, že akce nabídne příležitost k řadě bilaterálních schůzek.