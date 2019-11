Hamáček: ČSSD není kriminál a odejít z ní může každý

ČSSD není kriminál a odejít z ní může každý, říká k současným neshodám s Jiřím Zimolou šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. Mluví ale i o vztazích s Andrejem Babišem, plánech na další zvyšování daní nebo o aktuální kauze syrských sirotků: "Představa, že někde v Morii pod igelitovou plachtou leží osmileté dítě, je nesmysl."

Jak se vám 17. listopadu na Národní třídě poslouchal pískot a nadávky do "ocásků", které jste schytal za premiéra Andreje Babiše a ministryni spravedlnosti Marii Benešovou?

Byl jsem tam společně s desítkami dalších sociálních demokratů a stala se jediná věc: to místo si zprivatizovala asi patnáctka lidí, které znám z minulých let a pokládám je za profesionální demonstranty. Oni rozhodovali o tom, na koho budou pískat a koho naopak pochválí. Nejspíš proto odtud odcházel jako nejpopulárnější politik Miroslav Kalousek, na nějž v době, kdy byl ministrem financí, pískalo zaplněné Václavské náměstí. Ti lidé nicméně mají právo vyjádřit svůj názor, koneckonců právě o tom 17. listopad je.

Neodnášíte to ale tak trochu za premiéra?

To spíš beru vážně demonstrace proti vládě na Letné, protože tam protestovalo výrazně více lidí. A i to byl důvod, proč jsem svého času mluvil se zástupci iniciativy Milion chvilek. Já se ale neperu za Andreje Babiše. Peru se za něco, co má podle mě smysl - za naši koaliční vládu. K ní je tu stále jediná alternativa, a to podstatně horší. Je to nějaký vliv SPD na vládu v této zemi. I tomu bráníme svou účastí v koaličním projektu.

Jak spolu vlastně po měsících nejrůznějších koaličních sporů vycházíte? Poslední týdny to vypadá skoro na vládní idylku...

Rozhodně to není idylka, většina věcí se musí tvrdě vyjednat. ČSSD se ale na podzim podařilo prosadit hned několik klíčových věcí. Po dlouhých debatách jsme například schválili rodičovský příspěvek, u nějž to sice ve sněmovně vypadalo, že ho vymysleli úplně všichni, ale jde o jasnou zásluhu sociální demokracie, která to prosadila do vyjednávání o vládě. Zvládli jsme schválit i daňový balíček. Daňové věci sice nejsou nikdy populární, ale pokud chceme prosadit všechny sliby, které jsme dali lidem, musíme na ně někde sehnat peníze. Jsem rád, že v tom balíčku je i digitální daň, což je vlastně první sektorová daň, jež se v České republice bude zavádět. A to na internetové giganty, které u nás neplatí žádné daně, ale vydělávají tu obrovské peníze. Dalším průlomem je ale i zdanění rezerv pojišťoven, protože i to lze chápat jako sektorové opatření.

Ano, vláda zvyšuje daně. Berete to jako ústupek hnutí ANO sociální demokracii? Andrej Babiš přece vždy tvrdil, že jeho vláda daně zvyšovat nebude, ne?

Při každém vyjednávání musí někdo ustoupit. A ono do značné míry dochází na naše slova. Když jsme začínali spolupráci a dohodli jsme se na velice ambiciózním plánu, co všechno uděláme, tak jsem upozorňoval, že to bude něco stát. Hnutí ANO tehdy říkalo, že daně zvyšovat nechce a že se postará o jejich lepší výběr. To se povedlo, ale evidentně to nestačí a musíme se rozhlížet po dalších příjmech. S nápadem na digitální daň sice přišla naše Jana Maláčová, ale na druhou stranu už na tom poté pracovalo Ministerstvo financí. Je to poprvé, kdy vláda uznala, že jsou tu sektory, k nimž je potřeba přistupovat jinak. A já věřím, že to bude pokračovat, a znovu se tak vrátí do hry i bankovní daň. To je zcela klíčová věc. Bankám stoupají zisky a všechny ty peníze odtékají do zahraničí. To se musí změnit. Strašení, že následně banky udělají nějakou kartelovou dohodu a zdraží své služby, to je podle mě nesmysl.

Na bankovní dani se ale s hnutím ANO opakovaně nemůžete shodnout a premiér ještě před pár týdny tvrdil, že by její navržení považoval za porušení koaliční smlouvy. Vážně si myslíte, že ji můžete prosadit?

Je to naše velké téma, považujeme za nefér, aby všechno platiti zaměstnanci a ti, kteří u nás realizují miliardové zisky, si ty peníze odváděli do Rakouska nebo do Francie. Určitě je to cesta, i když rozumím, že ANO má jiný pohled na svět. Pan premiér a jeho hnutí mají asi jiný vztah s bankami než sociální demokracie, to je potřeba vzít v potaz. My nicméně koncept té daně máme připraven a jsem přesvědčen, že to téma znovu otevřeme nejpozději příští rok, až se začneme bavit o přípravě rozpočtu 2021. Protože bude potřeba hledat další příjmy. Bankovní daň by přinesla deset až patnáct miliard korun.