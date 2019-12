Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček nevidí důvod k odchodu z vlády s hnutím ANO poté, co nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo. Babišovy kauzy ale podle Hamáčka komplikují vládě práci. ANO je zodpovědné za to, koho nominuje na premiéra, uvedl na dotaz.

"ČSSD nemá žádný nový důvod k tomu, aby měnila své rozhodnutí o účasti ve vládě. Kauzy pana premiéra komplikují vládě práci a poškozují její úsilí o prosazování programu, který pomáhá lidem. Hnutí ANO zvítězilo ve volbách. Má plné právo i plnou zodpovědnost za to, koho nominuje na premiéra," uvedl Hamáček.

Nejvyšší žalobce Zeman zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra Babiše a Jany Mayerové ze společnosti Farma Čapí hnízdo. Jejich stíhání v případu údajného dotačního podvodu tedy pokračuje a spis se vrací do Prahy k dozorovému státnímu zástupci. Stíhání Babišových rodinných příslušníků naopak definitivně končí.

Pražské městské státní zastupitelství pravomocně zastavilo Babišovo stíhání v polovině září. Premiér jakoukoliv vinu dlouhodobě odmítá.

Ani předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka nechce vyvolávat diskusi o tom, co rozhodnutí nejvyššího státního zástupce znamená pro vládní koalici. Musí se poradit vedení strany a poslanecký klub, řekl novinářům ve sněmovně. Případné udělení takzvané abolice Babišovi prezidentem Milošem Zemanem by podle Chvojka znamenalo nerovnost v rámci právního státu.

"Nečekejte ode mě, zvlášť když danou věc o obnovení trestního stíhání víme pár desítek minut, že budu ten, kdo tady bude vyvolávat nějakou koaliční krizi. My se o tom musíme poradit, musí se sejít vedení strany, poslanecký klub. Ale prosím dnes nečekejte, že tu bude diskuse ve smyslu, že musíme opět diskutovat o odchodu z vlády nebo ne," řekl Chvojka.

Prezident Zeman už dříve uvedl, že pokud by bylo stíhání obnoveno, rozhodne o abolici. V jejím důsledku by bylo další Babišovo stíhání nepřípustné. Premiér opakovaně řekl, že by abolici nepřijal. "Já bych samozřejmě neuvítal abolici vůbec nikoho, pokud ten člověk není nějak smrtelně nemocný nebo v takovém stavu, že ve věznici nemůže být," řekl Chvojka. "Nejsem ten, kdo by volal z pozice koaličního partnera, že kdyby byla abolice, tak by to bylo fajn. Nebylo, protože by to znamenalo nerovnost v rámci právního státu," doplnil.

Podle Chvojky sociální demokraté od začátku říkají, že by bylo lepší, kdyby v pozici premiéra byl za hnutí ANO někdo, kdo nemá takovou osobní zátěž. "Karty jsou rozdány tak, že hnutí ANO to nereflektovalo a nechtělo nasadit na ten post někoho jiného, než je Andrej Babiš," řekl.