Hamáček: Od Babiše jsem výhrady k působení Pocheho neslyšel

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že od premiéra Andreje Babiše (ANO) neslyšel žádné výhrady k působení Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministerstvu zahraničí. Babiš přitom před týdnem uvedl, že Poche působí na ministerstvu záporně a šéfem resortu se nikdy nestane. Europoslanec Poche nyní působí v Černínském paláci jako politický tajemník. Hamáček vede ministerstvo vnitra i zahraničí potom, co prezident Miloš Zeman Pocheho do čela diplomacie nejmenoval.

"Já jsem o tom s Andrejem Babišem několikrát hovořil a žádné konkrétní výhrady k působení pana Pocheho nezazněly," řekl Hamáček v Partii televize Prima. Na nedávné schůzce obou politiků už po Babišově vyjádření vůči Pochemu premiér podle Hamáčka téma neotevřel. "Až se uvidíme příště, zeptám se ho," podotkl Hamáček, jenž k práci Pocheho výhrady nemá.

Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy škodí současná situace na ministerstvu zahraničí České republice. "Vidím tady velmi nekoordinovanou zahraniční politiku. Ono to ani jinak nemůže být, když nemáme plnohodnotného ministra zahraničí," řekl v televizní debatě. Hamáček rozumí tomu, že situace není standardní. Ministerstvo ale podle něho úkoly plní a neselhává.

Vedení ČSSD se chce k řešení vrátit až po obecních a senátních volbách. "Já nechci, abychom v horké fázi volební kampaně do komunálu a do Senátu řešili spory v rámci vlády, protože evidentně to spor je," uvedl Hamáček. Zopakoval, že záležitost vyřeší do konce října. Fiala ale poznamenal, že takových termínů už slyšel několik.

Zeman koncem června Pocheho nejmenoval ministrem, i když mu ho Babiš v souladu s koaliční dohodou s ČSSD navrhl. Po několika dnech dohadů o ústavnosti počínání prezidenta Hrad a úřad vlády vysvětlily, že Babiš doručil Zemanovi ještě alternativní návrh, kde pro případ odmítnutí Pocheho žádal, aby byl řízením české diplomacie pověřen Hamáček.

Zeman v polovině července řekl, že považuje otázku obsazení ministerstva zahraničí za uzavřenou. Jak dlouho bude Hamáček současně řídit dva resorty, ponechává čistě na něm.