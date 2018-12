Hasiči zachraňovali pštrosa i opilce spícího vysoko nad silnicí

Opilce spícího na mostním oblouku 12 metrů nad silnicí nebo vyděšeného a zraněného pštrosa letos zachraňovali čeští hasiči. A vyjížděli třeba i mezi dinosaury či k ježkovi v kleci. V tiskové zprávě shrnula letošní nejkurióznější zásahy mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

V červnu například lidé volali na tísňovou linku, že na jednom z oblouků štěchovického mostu v okrese Praha-západ leží člověk a nehýbe se. Když se lezci hasičů dostali na místo, zjistili, že na metr a půl širokém oblouku 12 metrů nad vozovkou a 20 metrů nad hladinou Vltavy leží spící muž. Když ho probudili a s pomocí žebříku s košem dopravili dolů, řekl, že na mostě usnul při cestě ze zábavy. Tvrdil, že je to jeho oblíbená trasa, ale na vrcholku mostního oblouku ho v opilosti přemohla únava, a tak si lehl.

Hasiči také často zachraňují zvířata. V listopadu třeba odchytávali dospělého pštrosa, kvůli kterému musel být i omezen provoz na železnici. Pták utekl z farmy na Třinecku, jejíž majitel pak hasičům a policistům pomohl pštrosa uklidnit, ošetřit a dostat do přepravní bedny. Náročná byla i záchrana dvou mladých čápů, kteří v dubnu spadli na Novojičínsku do 20 metrů vysokého starého továrního komína, nebo koně uvízlého v červnu v jámě v chatové oblasti v okrese Praha-západ. Hasiči také museli dostat ježka z klece. Nešlo o známý hlavolam z Rychlých šípů. V květnu uvízl ježek v okrese Praha-východ v gabionu, drátěné kleci pro výstavbu zdí. Hasiči ho z klece vystříhali a nezraněného vypustili do přírody.

Hasiči se dostali i mezi dinosaury. V červnu totiž museli pomoci dostat na zem jednoho z návštěvníků vyškovského DinoParku, který po závadě uvízl ve vozíku na visuté dráze.

Každoročně hasiči vyjíždějí asi k sto tisícům mimořádných událostí. Jen zhruba desetinu z nich tvoří požáry. Častěji jde o autonehody a více než poloviční podíl mají na mimořádných událostech takzvané technické zásahy. Mezi ně patří třeba odstraňování padlých stromů nebo právě vyprošťování zvířat a lidí.