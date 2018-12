Havíři z Karvinska se vracejí do práce: Každý má teď strach

Horníci Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku se ve čtvrtek poprvé od tragického výbuchu metanu z minulého čtvrtka vrátili do práce. O svých pocitech příliš mluvit nechtěli, někteří ale přiznali, že do práce přichází s větším strachem než jindy. Před dolem stále hoří desítky svíček, kterými lidé uctili památku obětí důlního neštěstí. Horníci k nim ráno přidali další. Neštěstí před týdnem nepřežilo 13 lidí, z toho 12 Poláků. Dalších deset bylo zraněno, dva stále zůstávají v péči popáleninového centra Fakultní nemocnice v Ostravě.

"Do práce se jde špatně, je to tragédie. Člověk sem víceméně s tím rizikem chodí," řekl jeden z příchozích horníků. Přiznal, že už i uvažoval o změně zaměstnání. Vše podle něj ukáže budoucnost.

"Je to takový nepříjemný pocit, každý má strach. Uvidíme, co bude dneska," uvedl další z pracovníků ranní směny. Všichni o čtvrtečním výbuchu hovoří jako o obrovské tragédii. "Je to těžká práce. Havíři sfárají a nevědí, jestli vyfárají," připomněl další z horníků každodenní riziko, s nímž vstupují do podzemí.

Těžební společnost OKD na Štědrý den oznámila, že těžba uhlí v severní lokalitě Dolu ČSM bude obnovena po svátcích. Horníci fárají do zbývajících částí Dolu ČSM Sever, které nebyly zasaženy čtvrtečním neštěstím. V dole ve dvou směnách pracuje zhruba 800 horníků. Všichni po čtvrtečním neštěstí museli zůstat doma a pobírali 100 procent platu.

Prostor, kde explodoval metan, zůstane na několik týdnů uzavřen speciálními hrázemi. Oblast 29. sloje byla podle dřívějšího vyjádření mluvčího OKD Iva Čelechovského uzavřena výbuchuvzdornými hrázemi. Provádět se budou kontrolní měření koncentrací plynů ze zavedených sond. Uzavřený prostor má rozlohu přibližně 500 krát 500 metrů.

Výbuch metanu otřásl podzemím dolu ve čtvrtek odpoledne. Na povrch se záchranářům podařilo dostat zpočátku jen tělo jedné oběti. Další tři těla vyprostila šestičlenná četa záchranářů v neděli, když na místě neštěstí prováděli předběžný průzkum. Zbývajících devět těl v dole zůstane ještě nějakou dobu.