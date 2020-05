Havlíček: Oborové programy COVID nebudou,nahradí je COVID III

Programy COVID pro jednotlivá podnikatelská odvětví vláda připravovat nebude. Podporu plošně vyřeší portfoliovou zárukou COVID III, na online tiskové konferenci Svazu průmyslu a dopravy ČR to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Vládě by chtěl v pondělí předložit ke schválení konkrétní parametry programu COVID III. Teprve poté bude moci Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podle předsedy představenstva České spořitelny Tomáš Salomona vypsat výzvu, do které se budou hlásit komerční banky, následovat budou podpisy smluv mezi bankami.

"Uvažovali jsme, že bude COVID I, II, COVID třeba nájem, doprava, cestovní ruch. Ale nakonec jsme to vyřešili elegantněji, a to právě portfoliovou zárukou. Prostě a jednoduše jsme řekli, pojďme to udělat plošně, pojďme si přestat hrát na ty jednotlivé malé COVIDy a trápit se tím, že to budeme vyřizovat podobnou cestou, která je," řekl Havlíček. V programu COVID III bude připraveno na záruky 150 miliard korun a bude je moci získat podle Havlíčka kdokoliv.

Firmy do 250 zaměstnanců budou mít nárok na 90 procent záruky, podniky s více zaměstnanci, nejvíce však 500, budou moci získat záruku 80 procent. Havlíček i Salomon ovšem připustili, že na úvěr nedosáhne každý. "I když ČMZRB dává nějakou záruku, není to automaticky bianco šek na to, že klient u své banky dostane úvěr," uvedl Havlíček. Pokud podle něj banka u klienta bude předpokládat, že není šance na návratnost nebo je malá, úvěr neschválí.

"Bude ještě trvat několik dnů, možná týden dva, než reálně bude možné peníze z COVIDu III čerpat," řekl dále Salomon. Před tím, než vláda bude moci program schválit, musí obdržet schválenou notifikaci od Evropské komise. Podle Havlíčka se dá očekávat v řádu hodin.



Jednoduchá žádost

Salomon očekává, že systém žádostí do programu bude oproti předchozím vlnám méně byrokratický a přehlednější. Žádosti podnikatelů bude podle něj Česká spořitelna schopna vyřizovat ve dnech, pouze u komplikovanějších případů se může lhůta protáhnout na týden, maximálně dva.

Žadatelé se budou muset připravit na úhradu poplatků za žádost o půjčku. ČMZRB si podle Salomona za záruku říká určitý poplatek, který budou banky plně přenášet na klienty. "Jedná se o poplatek z vyčerpané částky daného úvěru, ale radši bych o tom mluvil, až to bude černé na bílém a podepsáno. Jsou tam nějaké návrhy, které věřím, že dotáhneme v několika málo dnech," upřesnil.

V programu COVID III bude ČMZRB moci ručit za úvěry v objemu až 500 miliard korun. Podporu by mělo získat kolem 150.000 živnostníků a podniků.

Z předchozích dvou vln ČMZRB podle Havlíčka schválila zatím půjčky za deset miliard korun.