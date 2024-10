Hejtmanem Libereckého kraje se stal počtvrté Martin Půta ze Starostů

Hejtmanem Libereckého kraje se znovu stal Martin Půta, který počtvrté dovedl Starosty pro Liberecký kraj k vítězství. Protikandidáta neměl. Hejtmanskou funkci obhájil potřetí, nikomu jinému se to zatím v Libereckém kraji nepodařilo. Pro Půtu dnes hlasovalo 27 ze 44 přítomných zastupitelů. Kraj v následujících čtyřech letech povede koalice, na které se vítězní Starostové dohodli se Spolu pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL, která má 25 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu.

Pro Půtu dnes v tajné volbě hlasovali i někteří opoziční zastupitelé, koaličních bylo přítomno jen 24. "Příjemně mě to překvapilo, myslím si, že to je vždycky dobré vysvědčení, když dostane politik víc hlasů, než je v koaliční smlouvě. Já jsem v minulém volebním období dělal všechno proto, aby atmosféra v zastupitelstvu byla normální, pracovní, a aby, když někdo přijde s nějakou dobrou myšlenkou, s nějakým nápadem, tak aby bylo úplně jedno, jestli je to opoziční nebo koaliční zastupitel," řekl po svém zvolení ČTK hejtman.

K programovým prioritám, které před vedením kraje v příštích čtyřech letech stojí, patří podle Půty podpora rychlejšího vlakového spojení na Prahu a dokončení velkých investic do zdravotnictví a do školství. "Jsem rád, že je v koaliční smlouvě nová Střední zdravotnická škola v Liberci a že máme podepsanou smlouvu na nový pavilon gymnázia. Myslím, že právě střední školství, které organizujeme, může pro velkou část mladých lidí být cestou, jak jim dát lepší budoucnost," dodal Půta, který bude mít v gesci ekonomiku.

Ještě o hlas víc než hejtman získal v tajné volbě jeho nově zvolený statutární náměstek Edvard Kožušník (Spolu), který bude mít na starost hospodářský a regionální rozvoj. Ještě dnes se chystá rezignovat na post náměstka ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) . "Pro mě osobně je práce statutárního náměstka prioritou a myslím, že ty dvě funkce nejdou slučovat," řekl po svém zvolení. Ještě větší podporu dnes získal náměstek pro dopravu Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj), který dostal 43 hlasů.

V čele Libereckého kraje je devět radních, v novém volebním období má hejtman šest náměstků, o jednoho víc než v tom minulém. Z devíti členů rady jsou čtyři nováčci. Starostové mají tři náměstky a dva radní, další tři místa náměstků obsadilo Spolu. Kromě statutárního náměstka získalo Spolu post náměstka pro zdravotnictví, který bude znovu zastávat Vladimír Richter, rezort zemědělství a životního prostředí povede nově Jiří Klápště. Za Starosty jsou nováčky radní pro sociální věci Anna Provazníková a radní pro školství Jitka Skalická.

Starostové volby v kraji vyhráli, když jim hlas dalo 34,75 procenta voličů a získali 20 mandátů. Druhé skončilo s odstupem necelých dvou procentních bodů hnutí ANO a má 18 zastupitelů. Třetí je koalice Spolu, která získala pět mandátů, dva zastupitele má koalice SPD a Trikolora. Nikdo další se do zastupitelstva nedostal, těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátu skončila koalice Stačilo!, v níž se spojily Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) a Česká strana národně sociální (ČSNS), podle propočtů Českého statistického úřadu jí chybělo devět hlasů.

Krajské zastupitelstvo má 45 členů, z toho 21 nových. Převažují muži, kterých je 30, o pět méně než v minulém volebním období, 15 je žen. Nejstarším zastupitelem je čtyřiašedesátiletý Petr Šimoník z České Lípy zvolený za hnutí ANO. Nejmladší zastupitelkou je dvacetiletá studentka Tina Honsejková z Jablonného v Podještědí zvolená za koalici Spolu. Členka folklorního souboru Horačky dnes na ustavující jednání zastupitelstva dorazila ve slavnostním podještědském kroji.

Půta téměř deset let čelí obvinění a později obžalobě v korupční kauze, jakoukoli vinu ale odmítá. Rozsudek padne nejdříve v únoru příštího roku. V listopadu 2014 ho policie obvinila z přijetí statisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s projektem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, který je jedním z projektů financovaných Regionálním operačním programem (ROP) Severovýchod.

Nová Rada Libereckého kraje