Hejtmanem Ústeckého kraje zvolili zastupitelé Richarda Brabce z vítězného ANO

Hejtmanem Ústeckého kraje dnes zastupitelé zvolili poslance Richarda Brabce z hnutí ANO, které v kraji vyhrálo krajské volby. Získal 46 z 54 přítomných zastupitelů. Kraj povede koalice ANO, ODS a Lepší Sever, má většinu 37 hlasů z 55. Vedení si kraj volí jako poslední z 13 po zářijových krajských volbách. Hnutí ANO na severu Čech volby vyhrálo potřetí v řadě.

ANO bude mít hejtmana podruhé. Dosavadní Jan Schiller se stal senátorem, na kandidátce do krajských voleb nebyl. Původního lídra kandidátky Marka Hrabáče ANO odvolalo, když jej v létě kriminalisté obvinili z machinací při veřejných zakázkách. Brabec už dřív řekl, že bude poslancem i hejtmanem. Dnes ke své kumulaci funkcí uvedl, že se dohodl v ANO, že dokončí poslanecké období. "Uvolním si ale ruce ve výborech. Jasně jsem řekl, že prioritou bude kraj," řekl novinářům a zopakoval, že dřív zvládal být zároveň poslancem i ministrem.

Minulé čtyři roky v kraji vládlo ANO s ODS a uskupením Spojenci pro kraj, ti se nyní nedostali do zastupitelstva.

"Kraj je to krásný, ale nelehký. Udělám všechno pro to, abych byl co nejlepším hejtmanem, určitě to nepůjde bez vás všech," řekl Brabec, který poděkoval předchozímu vedení kraje. "Lidé si zaslouží, aby se měli líp," uvedl. Při hlasování nebyl nikdo proti, osm zastupitelů se zdrželo.

Hejtman má tak jako doteď tři náměstky. Statutární náměstkyní zvolili zastupitelé Jindru Zalabákovou z ANO, náměstkem je ze stejné strany starosta ústecké obvodní radnice Tomáš Kirbs a třetí je dosavadní náměstek za občanské demokraty Jiří Kulhánek. Rada má 11 členů. Za ANO v ní usedne ještě Vlastimil Skála, Jiří Fedoriška, starosta Žatce Radim Laibl a Jiří Valenta. Poslední dva budou funkci vykonávat jako neuvolnění. Bez nároku na odměnu je v radě také mostecký primátor Marek Hrvol z Lepšího Severu. Za občanské demokraty bude vedle Kulhánka v radě stejně jako doposud Tomáš Rieger a Jan Růžička.

Brabec má v kompetenci transformaci kraje, legislativu a zahraniční vztahy, Zalabáková školství, Kirbs životní prostředí a rozvoj venkova. Kulhánek se bude nadále věnovat sociálním věcem, Fedoriška dostal investice a majetek, Rieger dopravu, Růžička finance a Skála regionální rozvoj, kulturu a památkovou péči. Neuvolněný člen rady Hrvol bude mít na starosti sociálně vyloučené lokality, Laibl zdravotnictví a Valenta inovační centrum.

Brabec dnes novinářům řekl, že chce se chce soustředit na krajské zdravotnictví a zlepšit bezpečnost. Chce usilovat o to, aby se do regionu dostala lékařská fakulta, a o to, aby kraj využil veškeré peníze na transformaci. Zatím neví, zda bude za rok na kandidátce ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny, jasno podle něj bude za několik měsíců. Funkci starosty a radního bude vykonávat Laibl a Kirbs, za Lepší Sever primátor Most Hrvol, Feroriška je radním v Litvínově, Rieger je radním v Chabařovicích na Ústecku, Kulhánek je radní v Kadani.

Zastupitelstvo zřídilo deset výborů. Dva předsedové budou z opozice, finanční výbor povede Dominik Hanko z koalice SPD, Trikolora a PRO a kontrolní Jan Papajanovský ze Starostů pro Ústecký kraj. Sedm předsedů bude uvolněných. Kraj nově zřídil výbor pro transformaci, jehož uvolněnou předsedkyní se stala Iva Dvořáková (ODS), která byla v minulém volebním období radní.

ANO získalo v zastupitelstvu 26 křesel, druzí Starostové pro Ústecký kraj a třetí ODS shodně po sedmi mandátech, koalice SPD, Trikolora a PRO má šest mandátů, STAČILO! pět a hnutí Lepší Sever čtyři. Zastupitelů dnes je v sále 54, omluvil Zdeněk Kettner z koalice SPD, Trikolora a PRO. Slib složí na nejbližším zasedání.