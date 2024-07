Herečka Iva Janžurová uvedla na KVIFF dokument své dcery nazvaný Janžurka

Na filmovém festivalu uvedla dnes v premiéře herečka Iva Janžurová životopisný dokumentární film Janžurka. Režisérkou je její dcera Theodora Remundová. Na projekci do karlovarského divadla se přišel podívat i prezident Petr Pavel s manželkou Evou.

"Já jsem sice ještě mladá a ztepilá, ale můj věk už mě opravňuje k tomu, že se čím dál častěji dojímám. Děkuji všem, kteří se na filmu podíleli, mně se do něj nechtělo, byla jsem k sobě skeptická. Teď se ale těším, že film uvidím s diváky," řekla 83letá Janžurová. Remundová film vnímá jako poctu své matce, kterou považuje za nejdůležitější bytost ve svém životě, protože jí dala život.

"Bylo to zajímavé vidět film takhle s lidmi, my jsme to ještě prakticky s lidmi neviděli. Já jsem byla ráda, že to prošlo hezky, že to ty lidi vzali. Smáli se a myslím si, že ten film je takový mnohotvárný, že je to i sranda i je to vážné. Tak jako život je takový," řekla ČTK bezprostředně po projekci režisérka Remundová. Film sledovala se svou maminkou Ivou Janžurovou po boku prezidentského páru.

Moderátor Marek Eben na úvod přivítal prezidenta Pavla s chotí a před zaplněným hledištěm karlovarského divadla poznamenal, že se Pavlovi neusadili do státnické lóže, odkud by neviděli na plátno. "Také bych udělal něco, co je mi vždycky líto, že se nikdy nestane, tak to teď chci prolomit. Poděkoval bych a přivítal i ochranku prezidentského páru," rozesmál a roztleskal Eben diváky.

Při uvedení projekce podpořili Janžurovou i další tvůrci snímku. Například producentka Alice Taberyová, která řekla, že film připravovali dlouhá léta a nebyla to vždy snadná cesta.

Dokument Janžurka vypráví o hereččiných různých životních rolích. Film zachycuje zásadní herecké role a popisuje i její osobní životní příběh. Režisérka v něm chtěla ukázat opravdovost, upřímnost a schopnost sebereflexe.

Herečka Iva Janžurová obdržela křišťálový glóbus za celoživotní přínos české kinematografii v Karlových Varech v roce 2015. Vystudovala DAMU a má na svém kontě stovky divadelních, seriálových i filmových rolí napříč žánry. Theodora Remundová se po studiu na FAMU věnuje především dokumentární režii. Má za sebou i herecké zkušenosti. Herečkou je i její sestra Sabina Remundová.