Herman nebude kandidovat do vedení KDU-ČSL, končí i Jurečka

Bývalý ministr kultury Daniel Herman nebude kandidovat do předsednictva KDU-ČSL. Oznámil to v pátek na sjezdu strany v Brně. Původně se čekalo, že bude obhajovat funkci místopředsedy. Do vedení strany nekandiduje ani končící první místopředseda a exministr zemědělství Marian Jurečka. Kandidaturu odmítli i Ondřej Benešík a Vít Šolle. Novým předsedou strany se stal poslanec Marek Výborný, po osmi letech vystřídal Pavla Bělobrádka.

Herman odmítl nominaci stejně jako Benešík a Šolle. "Uvědomuji si, že je potřeba obměna nejvyššího vedení, a proto do předsednictva kandidovat nebudu," řekl stručně. Poprosil ale o podporu do evropských voleb, kde bude na posledním místě kandidátky.

Jurečka odmítl kandidovat do vedení strany poté, co s Výborným prohrál ve druhém kole volby předsedy. Výborný ho přitom na funkci řadového místopředsedy podpořil. Jurečka však uvedl, že nechce bránit straně v rozletu a nechce nové vedení zatěžovat věcmi z minulosti, kdy byl ve vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL premiéra Bohuslava Sobotky ministrem zemědělství.

Jako první místopředsedkyni Výborný doporučil senátorku Šárku Jelínkovou, je jedinou kandidátkou. Nominaci na řadového místopředsedu přijalo šest aspirantů. O čtyři místa se utkají neúspěšný kandidát na předsedu Jan Bartošek, kterému vyjádřil Výborný také podporu, dále dosavadní místopředseda a poslanec Jiří Mihola, člen středočeské KDU-ČSL Tomáš Dudka, náměstek jabloneckého primátora Štěpán Matek, náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec a senátorka Jitka Seitlová.