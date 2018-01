Hilšer: Pokud by se měnily pravomoce prezidenta, vznikl by hybrid

Česko čeká přímá volba prezidenta. První kolo se uskuteční 12. a 13. ledna. On-line deník TÝDEN.CZ vyzpovídal kandidáty na post hlavy státu, kterým položil čtrnáct totožných otázek. Třeba vám jejich odpovědi napoví, koho volit. Tentokrát jsme mluvili s MARKEM HILŠEREM.

Často se teď mluví o odklonu ČR z pozice země, která zastává havlovské ideály, například v jednání s dalšími státy. Místo toho začali nejvyšší ústavní činitelé prosazovat spíše obchodní zájmy, například ve vztahu s Čínou a Ruskem. Jak se na situaci díváte vy? Existuje vůbec něco jako havlovské ideály, nebo byly svázány jen s jeho osobou a dobou a nyní jsou už dílem minulosti?

Neříkal bych, že se jedná pouze o havlovské ideály, protože se domnívám, že stejné měl také Tomáš G. Masaryk; demokrat, který zakládal tuto republiku na ideálech humanity a respektu člověka k člověku. A my se k nim můžeme buďto připojit, nebo je opustit.

Ten odklon, který se v poslední době odehrává, reprezentovala na politické scéně jediná osoba, a tou je prezident Zeman. Zdá se, že osobně tíhne k zemím, kde dlouhá léta panují autoritářské režimy. Žádnou výraznou ekonomickou diplomacii, která by otevírala dveře širokému spektru českých firem, tam ale nevidím. Spíše se zdá, že jen prosazuje zájmy firem a lidí ve svém okolí.

Je zřejmé, že podobně jako současný prezident to dnes vidí i část politických stran. I ony svým postojem, který je nepřátelský demokracii, právnímu státu i respektu k druhým, bohužel reprezentují určitý odklon od demokratických ideálů, ze kterých vzešel náš stát.

Podpořil byste jako prezident legalizaci marihuany?

Nemám s legalizací žádný problém. Obecně je známo, že všude jinde je marihuana povolená látka, takže pokud i naše společnost dospěje k tomu, že se jedná o respektovanou látku, nebudu nic namítat. Rozhodně to ale nebudu ani prosazovat.

Koho byste si vzal na Hrad jako kancléře a jako svého mluvčího?

Nedávno jsem o tom začal přemýšlet a v současné době oslovuju některé osobnosti. Více v tuto chvíli říci nemohu. Rozhodně ale mohu říct, že to bude člověk, který bude ve společnosti respektovaný, nebude vzbuzovat žádné pochybnosti a projde bezpečnostní prověrkou. Dalšími kritérii jsou, aby ten člověk byl morálně i mravně bezúhonný. Pokud by mi lidé dali ve volbách důvěru, nezklamu je tím, že bych vybral někoho, kdo by vzbuzoval ve společnosti pochybnosti.

Zaslouží si dvojnásobný vrah Jiří Kajínek milost prezidenta?

Nemyslím si, že jsem tou správnou osobou, která by tohle mohla posuzovat. Jeho spis jsem neviděl, samotný případ neznám do detailu a přiznám se, že jsem neviděl ani žádné filmy o panu Kajínkovi. Mohu dát pouze na to, co si o jeho kauze přečtu, na názory právníků a dalších lidí z oboru. Ale zatím jsem se nesetkal v rámci odborné veřejnosti s nikým, kdo by tu milost podporoval. Všichni totiž upozorňují na to, že případ prošel několika soudy, které o vině pana Kajínka nepochybovaly. Netvrdím, že by mohl vzniknout justiční omyl, ale v tomto případě bych důvěřoval justici, což by měl dělat i prezident republiky. V případě pana Kajínka navíc ani nebyl žádný humanitární důvod k tomu, aby byl propuštěn.

V čem spatřujete největší nebezpečí pro českou společnost?

Těch nebezpečí je celá řada. Největším je ale podle mého názoru postupující privatizace politické moci. To znamená, že jsou v politice lidé, kteří svou moc koncentrují do takové míry, že to může být ohrožením pro běžné občany. Situace je dokonce až taková, že jeden člověk ovládá ekonomicky velké odvětví, navíc je jedním z nejbohatších lidí v této zemi, který zároveň vlastní i velkou část mediálního trhu. Nyní bude mít v podstatě nejvyšší moc a bude schopen ovlivňovat veškeré resorty, a právě to vnímám jako velké nebezpečí pro demokracii, svobodu lidí a pro podnikatele.

Nač mohou být Češi hrdí a v čem děláme v Evropě ostudu?

Myslím si, že můžeme být hrdí na celou řadu věcí. Máme silnou kulturu, mnoho reprezentantů ve světě, skvělé zpěváky a sportovce. Velké renomé si znovu získal náš průmysl a šikovní lidé, kteří v něm pracují. To všechno jsou věci, které bychom si měli neustále připomínat a být na to hrdí.

Co se týče té ostudy, jsem toho názoru, že běžní lidé ji nedělají. Spíš bych řekl, že ostudu předvádí někteří politici, kteří jsou v zahraničí nejvíce vidět. Sám jsem se tam setkal s otázkami, proč reprezentanti České republiky dělají propagaci ruskému nebo čínskému režimu, když tam panují totalitní autoritativní režimy. To neznamená, že s Ruskem nebo Čínou nemáme komunikovat, ale rozhodně si myslím, že bychom neměli být propagátory jejich nedemokratických režimů. My bychom měli spíš pracovat na tom, abychom směřovali právě k těm demokratickým státům, protože v situaci, kdy ty režimy budou více demokratické, tak jsou mnohem lépe čitelné i z hlediska byznysu.

Jaká vlastnost nejlépe vystihuje typickou povahu Čechů?

Češi jsou specifičtí tím svým sarkastickým humorem. Nicméně jsem se setkal i s názory cizinců, že na první pohled na ně působíme odtažitě, ale když k sobě někoho pustíme, umíme vytvářet silná přátelství a utvářet pevné vztahy.

Kdo podle vás vyhraje parlamentní volby v roce 2021?

To nedokážu říct, ale byl bych rád, kdyby zvítězily demokratické strany, ve kterých by probíhal vnitrostranický vnitřní dialog, více osobností, které mají silnou stranickou základnu a nejednalo by se o strany "jednoho muže". Například ty, které rostly odspodu a vypracovaly se vlastním úsilím - třeba jako Piráti.

Prezident je volen přímo. Odpovídají tomu jeho pravomoci?

Já bych ty pravomoce nenavyšoval. Pokud by k tomu došlo, vznikl by jakýsi hybrid, tedy něco mezi poloprezidentským systémem, což by nebylo dobré. Do ústavy bych osobně nezasahoval, pouze pokud by ve společnosti převažovala poptávka po tom, že by občané chtěli poloprezidentský systém, ale jinak si myslím, že současné pravomoci prezidenta jsou dostačující.

Řekněte jména pěti lidí, které vás ihned napadnou, jimž byste "z fleku" udělil státní vyznamenání. A proč?

Přiznám se, že jsem nad tím ještě neuvažoval, ale o tom, koho bych chtěl vyznamenat, bych hovořil s odbornou veřejností. Chtěl bych, aby státní vyznamenání dostávali lidé, kteří jsou inspirativní pro ostatní například tím, že se zasadili o nějakou dobrou věc v rámci společnosti, města či nějaké obce. Osoby, které jsou hodné následování a mohou to být samozřejmě i ti, kteří nás reprezentují v oblasti vědy, kultury či sportu. Zkrátka by se jednalo o hrdiny dnešní doby.

Byl byste pro přesunutí sídla prezidenta ČR z Pražského hradu někam jinam?

Osobně bych chtěl, aby se úloha prezidenta trochu zcivilnila. Nechci, aby se prezident vnímal jako monarcha nebo nějaký polobůh. Nicméně co se týče samotného Hradu, možná si budu trochu protiřečit, toho jsem si vědom, ale sídlo prezidenta bych nikam nepřesouval, protože přece jen Hrad vnímáme jako symbol. Nedovedu si ani představit, kam by to mělo být. Určitě bych ale Hrad více otevřel veřejnosti a pořádal tam více kulturních akcí.

Která historická postava je vaším vzorem či ideálem státníka?

Mám více lidí, které jsou pro mě vzorem. Těmi hlavními jsou ale Ernest Shackleton, polární badatel, který se proslavil transantarktickou expedicí, která proběhla v letech 1914-1916 na lodi Endurance, a Karel IV. Oba představitelé jsou pro mě velmi inspirativní, neboť prokázali, jak moc silné osobnosti to byly.

Kterou knížku jste naposledy četl?

Naposledy jsem četl knihu od Jaroslava Seiferta Všechny krásy světa. Hrozně rád se k této knize vracím.

Jak se díváte na větu vyřčenou Andrejem Babišem: "Chci řídit stát jako firmu."?

Nesouhlasím s tím. Firma je něco jiného než stát, neboť ze své podstaty někomu patří, někdo má za ní odpovědnost a jejím cílem je zvyšovat zisk. Jsem toho názoru, že v ní není moc prostoru na demokratické principy. Tam se nehledají zájmy lidí, ale jde hlavně o to, co chce její majitel. Stát ale takto nefunguje a ani nemůže. Musí spojovat více názorů a pohledů na věc, nemůže být jeho hlavním cílem jenom zisk. Pokud někdo chce ke státu přistupovat jako ve firmě, je to velmi nešťastný přístup, který ohrožuje demokracii.