Hladík: Pavel má k ochraně klimatu diametrálně jiný přístup než Zeman a Klaus

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ocenil, že prezident Petr Pavel má k ochraně klimatu diametrálně jiný přístup než předchozí dvě hlavy státu Miloš Zeman a Václav Klaus. Řekl to dnes po jednání s Pavlem na Hradě. Při více než hodinové schůzce řešili ochranu klimatu, přírody a krajiny, energetiku, dotační tituly nebo oběhové hospodářství.

"Jsem především rád, že pan prezident Pavel má k ochraně klimatu zásadně a diametrálně jiný přístup než předchozí dva prezidenti. Že ho téma nejen aktivně zajímá, ale že zdůrazňuje otázku prezentace, vysvětlování, popularizace tématu," poznamenal Hladík.

Klaus je dlouhá léta známý například tím, že popírá globální oteplování a podíl lidské činnosti na něm. Zeman zase mimo jiné v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu hovořil o zeleném fanatismu.

Pavlova mluvčí Markéta Řeháková České televizi řekla, že nejvíce otázek prezident měl k dotačnímu programu Oprav dům po babičce. Ten ministerstvo představilo v polovině července, kritizuje jej opozice i část koaličních partnerů. Program nabízí lidem až milion korun ve formě zálohy na zateplení a rekonstrukci starších domů.

Pavel podle Řehákové apeloval na lepší vysvětlení podmínek čerpání dotací, resort by se na tuto agendu měl podle hlavy státu více zaměřit. "Zdůraznil, že by si představoval, pokud se lidé rozhodnou k opravám svých domů, aby jim tento krok nebyl komplikován tím, že mají problémy se získáním stavebního povolení," uvedla mluvčí.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že s ním dotační program nebyl konzultován a že vnímá sporné body, které jsou nyní veřejně kritizovány. Proti zacílení programu se vyjádřila i TOP 09, na dotaci by podle nich měli dosáhnout jen potřební. S programem, na který by mělo jít 40 miliard korun z Modernizačního fondu, není spokojený ani ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Hladík by měl na koaličním jednání program představit v celém kontextu. Program, který spadá pod Novou zelenou úsporám, se má spustit v září.

Pavel se podle ministra dále zajímal o to, v jakém stavu je vyhlašování Národního parku (NP) Křivoklátsko a Chráněných krajinných oblastí (CHKO) Soutok a Krušné hory. Podle Hladíka se na podzim prezident sejde se zástupci státní ochrany přírody a krajiny v Lánské oboře.

V případě NP Křivoklátsko se nyní podle ministra vypořádávají poslední připomínky a námitky, legislativní proces by měl začít na podzim. CHKO Krušné hory je podle ministra ve fázi informování a diskuse především s místními samosprávami.

Hodnotili společně i dotační programy určené na úsporu energií v domácnostech. "Pan prezident zmínil, že je to velmi dobře nastaveno a provázáno, že právě úspory energií jsou dobře. Teď je jenom potřeba vysvětlovat ty věci, protože byly zřejmě ne úplně pochopeny, což se teda velmi intenzivně snažím teď to vysvětlovat a dál budu samozřejmě vysvětlovat a informovat o těchto záležitostech," řekl Hladík.

Podle ministra je potřeba snížit výdaje na energie ze dvou důvodů. Prvním je to, aby lidé ušetřili, druhým dosažení klimatických cílů Česka. V domácnostech se spotřebovává více než jedna třetina energií.

Pavel a Hladík hovořili také o využívání Fondu spravedlivé transformace na pomoc uhelným regionům, urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie nebo oběhovém hospodářství. Prezident se také zajímal o problematiku zálohování například plastů či plechovek, dodal Hladík.