Hladina řeky Moravy klesá. Nepřekročila první stupeň povodňové aktivity

Hladina řeky Moravy ve Zlínském kraji ve čtvrtek večer a v noci na pátek kulminovala, nyní už postupně klesá. Po celou dobu však nepřekročila první stupeň povodňové aktivity, který nadále platí v Kroměříži a Spytihněvi na Zlínsku. V příštích hodinách však hladina zřejmě na obou místech klesne pod něj, vyplývá z údajů zveřejněných na webových stránkách Povodí Moravy.

První stupeň povodňové aktivity platí v regionu po vydatných srážkách posledních dní ještě na Stanovnici pod přehradou v Karolince na Vsetínsku. I tam však její hladina postupně klesá. Ještě ve čtvrtek večer platil na několika místech Zlínského kraje druhý stupeň povodňové aktivity, ve středu vystoupaly hladiny některých řek a menších vodních toků až na třetí stupeň. Především na Vsetínsku zaplavila voda desítky domů, silnice nebo cyklostezky.

V pátek by už ve Zlínském kraji pršet nemělo. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude převážně polojasno s nejvyššími odpoledními teplotami od 17 do 20 stupňů Celsia. V sobotu by mělo být polojasno až oblačno, odpoledne místy s přeháňkami, ojediněle bouřkami. Odpolední maxima se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia.