Hledají se pamětníci záslužného činu dívek, jež po válce pomohly desítkám dětí

Lidé z organizace Post Bellum se snaží zmapovat příběh, který se odehrál v roce 1946. Tehdy dvě olomoucké studentky pomohly 45 dětem z takzvaného "Údolí smrti" - východoslovenských obcí zničených během druhé světové války. Květoslava Bartoňová, dříve Axmannová, a Věra Kristková se o zbídačené děti postaraly, o skutku však mlčely. Post Bellum, která spravuje sbírku vzpomínek pamětníků Paměť národa, nyní žádá, aby se ozval kdokoliv, kdo zná některé ze zachráněných dětí nebo Kristkovou. Informovala o tom Markéta Reszczyńská z Post Bellum.

V roce 1946 bylo oběma ženám 18 let a studovaly na Učitelském ústavu. Bartoňová se se na východní Slovensko, do míst, kde se roku 1944 odehrály těžké boje Karpatsko-dukelské operace, dostala se sbírkou potřebných věcí krátce po válce. Situace lidí v obcích Nižná Pisaná a Vyšná Pisaná žijících v bídě i život dětí, které nemohly chodit do školy a některé byly sirotky, ji zasáhly.

Po návratu domů s Kristkovou začaly pod záštitou Československé společnosti zařizovat příjezd dětí na Moravu. "Některé z nich přišly o celé rodiny. Přesun dětí ze zpustošených vesnic do Olomouce zachránil pravděpodobně nejednomu z nich život. Osm osiřelých dětí zůstalo na Olomoucku, zbylé se po roce vrátily na Slovensko," řekla Reszczyńská. Bartoňová v roce 2016 pro Paměť národa vzpomínala, jak obcházela olomoucké instituce a firmy s prosbami o příspěvek na pobyt dětí. Peníze se jí nakonec podařilo zajistit. Některé děti byly ubytovány v klášteře a "u Voršilek" také chodily do školy, o další se postaraly rodiny z města a okolí.

Málem se na její čin zapomnělo

"V papírnictvích jsem sehnala sešity, u knihařů knížky a u Zejdy v Přerově, kde se vyráběly tašky a aktovky, jsem sehnala školní tašky. Takže měly všechnu výbavu do školy. Dostaly pastelky, pera, tašky, sešity, knížky, aktovky, i oblečení jsem sehnala. Lékařka je prohlédla, protože některé děti měly trachom a byly zavšivené. Neměly ani oblečení a některé přijely bosé. Komplet jsem jim všechno sehnala," popsala pro Paměť národa Bartoňová. Ačkoliv o pomocné akci v roce 1948 psaly noviny, později se na ni téměř zapomnělo.

Bartoňová pracovala jako učitelka na malých venkovských školách. "Nikdy jsem o tom nemluvila a nevyužila to ve svůj prospěch. Mně těch dětí bylo strašně líto, a proto jsem to udělala," řekla po letech. Podle Reszczyńské Bartoňová s Kristkovou, která je někdy uváděna také jako Kristová, ztratila kontakt. Paní Bartoňová zemřela v roce 2017, o druhé ženě se však neví vůbec nic.

Dokumentaristé tak uvítají jakékoliv informace od potomků, známých nebo přímo těch, kteří byli součástí příběhu. Podle Reszczyńské mají lidé napsat na e-mail info@postbellum.cz nebo zavolat na číslo 725 934 604. Dětem, kterým studentky kdysi pomohly, by podle dokumentaristů mělo být mezi 80-90 lety.