Hnutí ANO chce údajně přesvědčit vládní koalici, aby s nimi o korespondenční volbě jednali, uvedla Schillerová

Hnutí ANO chce při pokračování sněmovní debaty o korespondenční volbě přesvědčovat vládní koalici, aby o návrhu s ANO jednala jako dříve o dalších volebních novelách. Cílem by mělo být nalezení kompromisu, řekla před začátkem dnešního zasedání Sněmovny novinářům šéfka klubu ANO Alena Schillerová. Za ideální by považovala, kdyby předkladatelé předlohu ve formě poslaneckého návrhu stáhli. Poté by prošla standardně celým legislativním procesem jako vládní návrh. Druhé opoziční uskupení - SPD pokládá za jedinou možnost zamítnutí návrhu. Vzhledem k převaze vládních poslanců ve Sněmovně alespoň navrhne, aby byla platnost novely posunuta až na povolební rok 2026.

Projednávání návrhu, který by umožnil Čechům žijícím v zahraničí hlasovat poštou, provázejí obstrukce a dlouhé projevy zástupců opozičních stran. Například předseda ANO Andrej Babiš vystoupil minulý týden s téměř čtyřhodinovým projevem, překonal ho předseda SPD Tomio Okamura, který mluvil téměř 11 hodin. Debata, která začala minulou středu ráno, tak zatím trvala víc než 30 hodin. Dá se očekávat, že neskončí ani dnes. Do rozpravy se v pátek hlásilo na sedm desítek poslanců.

Schillerová počítá s tím, že se dnes bude "opět dlouho mluvit a vysvětlovat". Poslanci ANO podle ní budou mluvit k věci, ptát se a klást konkrétní dotazy. "Hlavním cílem je, že chceme přesvědčit pětikoalici, aby si s námi sedla k jednacímu stolu a hledala s námi kompromis. Aby dokázala, že jí opravdu jde o krajany v zahraničí, ne o to, aby sbírala hlasy a protlačila novelu volebního zákona na sílu," řekla. Strany se dokázaly domluvit u dalších volebních novel, připomněla.

Předseda sněmovního klubu SPD Radim Fiala označil před dnešním zasedáním pléna návrh, který neprošel Legislativní radou vlády, za účelový. "Jednat chceme, ale nedokážu si představit, že bychom mohli dojít ke kompromisu v případě toho, že volba je přímá tajná a rovná," uvedl k návrhu hnutí ANO. SPD by podle svých lídrů mohlo přistoupit na účinnost návrhu od roku 2026. "Nová vláda může po roce 2025 zákon zrušit," vysvětlil postup Okamura. Dodal, že SPD nicméně bude i tak hlasovat pro zamítnutí celého návrhu.

Opoziční poslanci označují zavedení korespondenční volby za účelové s ohledem na podporu vládních stran mezi Čechy v cizině, kteří doposud musí jezdit volit na ambasády. Strany vládní koalice si tak podle opozice chtějí sehnat hlasy v zahraničí. Koalice potřebnost zdůvodňuje tím, že by hlasování poštou usnadnilo zahraničním Čechům uplatnění volebního práva. Koaliční návrh čelí návrhu na zamítnutí i na vrácení předkladatelům, což je jen jiná forma zamítnutí.

Korespondenční hlasování by se mohlo týkat podle vlády kolem půl milionu českých občanů žijících v zahraničí.