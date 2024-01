Hnutí ANO podalo žádost ke svolání mimořádné schůze Sněmovny ohledně příspěvku na péči

Opoziční hnutí ANO dnes podalo žádost o svolání mimořádné schůze Sněmovny k navýšení příspěvku na péči. Na sociální síti X o tom informovala předsedkyně jeho klubu Alena Schillerová. Schůzi nyní musí nejpozději do deseti dnů svolat předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Konat by se měla příští týden, záleží také na tom, zda koaliční většina umožní schválení jejího programu. Schillerová již ve čtvrtek uvedla, že příspěvek se nezvýšil od roku 2018 a její hnutí už předložilo návrh na jeho změnu.

Hnutí ANO chce podle předsedkyně klubu ukázat, že vláda neřeší problémy obyčejných lidí. Příspěvky na péči podle ní kvůli inflaci posledních let neodpovídají realitě.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce příspěvek upravit k polovině roku. V říjnu příspěvek dostalo 372.000 lidí, před rokem o 8600 méně. Vyplácí se od roku 2007. Postižení a senioři si za něj mají zaplatit opatrování v zařízení či doma. Dospělí dostávají podle své závislosti na pomoci měsíčně teď 880, 4400, 12.800 a 19.200 korun a děti 3300, 6600, 13.900 a 19.200 korun.

Výši příspěvku stanovuje zákon o sociálních službách. Podle dřívějšího vyjádření ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je tak prosazení změn zdlouhavé a nepružné. Navrhuje, aby o částkách rozhodovala vláda. Stanovila by je v nařízení. Mohla by je upravovat, pokud by přírůstek cen překročil pět procent. Podobný postup je teď u životního minima. Umožnit to má novela zákona, kterou ministerstvo práce předloží. Na ni má pak hned navázat zamýšlené vládní nařízení s navrhovaným zvýšením dávek o čtvrtinu.