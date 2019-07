Hnutí SPD mění název, vypadne z něj Okamurovo jméno

Opoziční hnutí SPD mění název, vypadne z něj jméno zakladatele a předsedy Tomia Okamury. Okamura v sobotu řekl, že o úpravu sám požádal a delegáti celostátní konference hnutí v Praze návrh jednomyslně podpořili.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura bylo registrováno před čtyřmi lety. Tehdy podle Okamury nebylo známou značkou, proto další zakladatelé Okamuru požádali o to, aby bylo v názvu jeho jméno. Následně hnutí uspělo v krajských, sněmovních a letos i v evropských volbách.

"Za čtyři roky práce jsme se stali dostatečně známým subjektem, který má jasné pevné místo na české politické scéně," uvedl Okamura. Název hnutí podle něho není třeba dále personifikovat. Bude se jmenovat Svoboda a přímá demokracie se zkratkou SPD.

Konference začlenila v souvislosti s růstem členské základny do stanov vedle regionálních, tedy krajských klubů nově také oblastní a místní kluby, to znamená nižší jednotky, uvedl místopředseda SPD Radim Fiala. Okamura řekl, že do SPD je přihlášeno více než 11.000 lidí, z toho je asi 6000 členů, z nich 2000 řádných a zhruba 4000 čekatelů.

Návrh upravených stanov musí zaregistrovat ministerstvo vnitra.

Hnutí SPD vzniklo poté, co se Okamura rozešel se svým předchozím politickým hnutím Úsvit, které šlo do sněmovních voleb v roce 2013 pod názvem Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Spolu s ním do nově založeného subjektu přešlo od Úsvitu několik dalších čelných představitelů včetně poslanců Fialy a Jaroslava Holíka, jenž je v současnosti jedním ze členů předsednictva SPD.