Ministryně financí Schillerová žije snad jen z podstaty

Už šest měsíců vládne České republice kabinet pod vedením Andreje Babiše. Jak se mu daří? On-line deník TÝDEN.CZ požádal experty na jednotlivé oblasti o komentář k jednotlivým ministrům. Čím se mohou dosluhující politici pochlubit, a co se jim naopak nepovedlo? Jako první hodnotíme ministryni financí Alenu Schillerovou.



Ministryně financí Alena Schillerová byla pro svůj post v zásadě očekávatelnou volbou. Ve Finanční správě pracuje už sedmadvacet let a má za sebou i náměstkovskou zkušenost. Na financích by ale měl sedět makroekonom.

Pamatuji dobu, kdy rezortu financí šéfovala skutečná makroekonomická esa. Jistě, to bylo v první polovině 90. let a české hospodářství procházelo klíčovou reformou na cestě od centrálního plánování k trhu. Dnes je poptávka po odbornících tohoto typu logicky menší.

Jenže to není důvod, aby veřejné finance řídil člověk, který má sice zcela neoddiskutovatelný přehled v daňové legislativě, ale na otázky typu "co bude, až přijde recese" odpovídá "nemám ráda kdyby". Alena Schillerová tím mimoděk dává najevo, že vše, co ji zajímá, je spíše technická stránka celého rezortu.

Když se podíváte na webové stránky ministerstva financí, máte spíše dojem, že jste navštívili web marketingové agentury, jejímž úkolem je dbát o příznivý mediální obraz úřadu. Od ministra financí očekávám víc než jen vypouštění informací o tom, kdy bude další slosování účtenkové loterie nebo jakého úžasného výsledku dosáhl státní rozpočet v tom či onom měsíci.

Je fajn, že ministerstvo vydalo aktualizovanou makroekonomickou predikci. Jenže tu vydává kdekdo. Co to bude znamenat pro veřejné finance? Bude tím nějak ovlivněn rozpočtový výhled? Začne konečně ministerstvo sestavovat státní rozpočet jako přebytkový? Nic z toho se od úřadu Aleny Schillerová nedozvíme. Přitom to jsou přesně oblasti, ve kterých není limitována tím, že kabinet vládne bez důvěry poslanců. A to se raději ani neptám, kdy z čela Generálního finančního ředitelství odejde jeho problematický šéf Martin Janeček.

1. vláda Andreje Babiše Prezident Miloš Zeman jmenoval vládu Andreje Babiše 13. prosince 2017. Podílí se na ní výhradně lidé navržení politickým hnutím ANO 2011. Předseda ANO Andrej Babiš byl jmenován předsedou vlády již 6. prosince 2017. Další členové nastupujícího kabinetu složili 13. prosince 2017 slavnostní slib. 16. ledna 2018 nebyla vládě Poslaneckou sněmovnou vyslovena důvěra, ministři následně podali demisi. Podle Andreje Babiše ale tento stav nic neznamená. "Vláda je legitimní a není ústavou omezena v pravomocích. Vláda pracuje a funguje normálně. A nevidíme v tom rozdíl, jestli jsme v demisi, s důvěrou, nebo bez důvěry, pracujeme naplno od 14. prosince," uvedl premiér.

Autorem textu je Petr Musil, zástupce šéfredaktora ekonomického magazínu Faktor Soukup