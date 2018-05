Ministryně práce Němcová: ta, která půjde z kola ven.

Už šest měsíců vládne České republice kabinet pod vedením Andreje Babiše. Jak se mu daří? On-line deník TÝDEN.CZ požádal experty na jednotlivé oblasti o komentář k jednotlivým ministrům. Čím se mohou dosluhující politici pochlubit, a co se jim naopak nepovedlo? Nyní hodnotíme ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou.

Výběr Jaroslavy Němcové na post ministryně práce a sociálních věcí byl tak trochu překvapením. Ve sněmovně se totiž této oblasti dlouhodobě věnuje třeba současná šéfka sociálního výboru Radka Maxová, jež se za hnutí ANO k této problematice prozatím vyjadřovala. Její mise by se dala nazvat udržovací.

Němcová patří ve svém křesle k nejohroženějším ministrům současné vlády. To se projevilo například při nedávném vyjednávání šéfa hnutí Andreje Babiše s ČSSD, kdy její ministerstvo dostali sociální demokraté s tím, že náplň úřadu patří k jejich programovým prioritám.

Ministryně - zřejmě u vědomí toho, že nemá své místo jisté - zatím nad své ministerské kolegy příliš nevyčnívala. Svým profesním zázemím vystudované ekonomky, zkušenostmi i vystupováním na veřejnosti se trochu podobá bývalé ministryni práce Ludmile Müllerové (TOP 09). Ta v roce 2012 vystřídala Jaromíra Drábka a jejím úkolem bylo utlumit kritiku veřejnosti a případné výhrady, které po aférách Drábkových podřízených panovaly.

Ale i Němcová už v řadě oblastí zasáhla do velké politiky. Například čistkami mezi náměstky na ministerstvu a tím, že se tam obklopila lidmi, se kterými se rozloučilo předchozí, sociálnědemokratické vedení úřadu. Týká se to například bývalé šéfky Úřadu práce Marie Bílkové. Ještě předtím, než bylo hlasování o důvěře vládě, pak vyměnila vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kdy odvolala Petra Hejduka a nahradila ho dosavadním šéfem brněnské pobočky Úřadu práce Pavla Krejčího. ČSSZ vyplácí penze a nemocenské, a její rozpočet tak patří mezi českými úřady k největším. Podobně jako předchozí ministři, i současné vedení úřadu se potýká s různými zděděnými tendry na IT systémy pro výplatu sociálních dávek.

Do běžného fungování společnosti pak Němcová zasáhla štědrými sliby zaměřenými především na penzisty. Kabinet v demisi chce totiž změnit způsob výpočtu penzí, které by se výrazněji zvyšovaly u seniorů s nižšími důchody. Lidem nad 85 let by se pak měla penze zvednout ještě o tisíc korun.

Vedení ANO pak zvažovalo i vyvedení důchodů mimo státní rozpočet zřízením důchodového účtu. Do pravomoci Jaroslavy Němcové patří i takzvaná karenční doba tří dnů, kdy se neproplácí první tři dny nemoci. Vláda v tomto směru ustoupila ČSSD, která požaduje její zrušení.

1. vláda Andreje Babiše Prezident Miloš Zeman jmenoval vládu Andreje Babiše 13. prosince 2017. Podílí se na ní výhradně lidé navržení politickým hnutím ANO 2011. Předseda ANO Andrej Babiš byl jmenován předsedou vlády již 6. prosince 2017. Další členové nastupujícího kabinetu složili 13. prosince 2017 slavnostní slib. 16. ledna 2018 nebyla vládě Poslaneckou sněmovnou vyslovena důvěra, ministři následně podali demisi. Podle Andreje Babiše ale tento stav nic neznamená. "Vláda je legitimní a není ústavou omezena v pravomocích. Vláda pracuje a funguje normálně. A nevidíme v tom rozdíl, jestli jsme v demisi, s důvěrou, nebo bez důvěry, pracujeme naplno od 14. prosince," uvedl premiér.

Autorem textu je Pavel Cechl. V redakci časopisu TÝDEN se zabývá sociálními a ekonomickými tématy.