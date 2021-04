Horská služba uvolnila webovou informační mapu všem zájemcům

Horská služba ČR uvolnila svou webovou interaktivní mapu s informacemi z českých hor všem zájemcům k umístění na jejich internetových stránkách. Mapa obsahuje především informace o počasí, výstrahách a upozorněních a o lavinovém nebezpečí. Horská služba ČR tím reaguje na zvýšený počet zimních i letních zásahů na horách. "Čím více bude tato mapa založená na informacích přímo z terénu rozšířená, tím lépe se budou moci návštěvníci hor připravit," uvedl ředitel a náčelník Horské služby ČR René Mašín.

Interaktivní mapa byla dosud přístupná pouze na webu Horské služby ČR. Pomocí takzvaného iframe kódu si ji nyní bude moci vložit na své webové stránky kdokoliv, kdo bude mít o tuto spolupráci s horskou službou zájem. Zvládnout by to měli i lidé, kteří si svoje webové stránky spravují sami. Návod k vložení mapy na webové stránky je na webu horské služby.

Horská služba předpokládá, že interaktivní mapu by mohly využit penziony, hotely, horské chaty, půjčovny, restaurace, skiareály. "Může jít ale také o weby měst, vesnic, obchodů se sportovním vybavením, cestovních kanceláří, blogerů, cestovatelů a dobrodruhů nebo prostě někoho, kdo má hory rád," uvedl Mašín.

Z pohledu bezpečného pohybu na horách jsou nejdůležitější částí mapy výstrahy a upozornění, data o lavinovém nebezpečí a počasí. Lidé v ní najdou také umístění stanic horské služby nebo webkamery. Systém výstrah upozorňuje například na námrazu, silný vítr, bouřky, špatnou viditelnost, poškozené tyčové značení, nebezpečí pádu stromu nebo uzavřenou cestu. Přepínat lze mezi základním, satelitním, turistickým a zimním zobrazením.

Mapa vzniká z informací, které přímo z terénu hlásí jednotliví horští služebníci svým dispečerům. Informace se nejdříve zadají do interní knihy služeb, ze které se pak propisují do mapy. "Aktuální stav počasí na horách i výstrahy zadává do mapy službu konající dispečer na každé stanici horské služby mezi sedmou a osmou hodinou každé ráno. Pokud dojde k zásadní změně, informace v průběhu dne aktualizuje," uvedl vedoucí IT komise Horské služby ČR Jiří Brožek.