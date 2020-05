Hospodářská komora žádá poslance o tři změny v odpouštění odvodů

Hospodářská komora ČR žádá poslance o tři změny v programu, který jako opatření proti dopadům koronaviru umožní odpustit firmám sociální odvody za červen až srpen. Komora chce, aby podpora byla i pro podniky nad 50 zaměstnanců a pro firmy, které ve srovnání s březnem snížily mzdy o víc než desetinu. Žádá také, aby byl u podniků možný souběh odpuštění sociálních odvodů s dříve schváleným programem, kterým stát doplácí zaměstnancům část mezd.

Program Antivirus C všechny zmíněné podmínky obsahuje. "Kvůli nevhodně nastaveným podmínkám by ale na pomoc nedosáhli mnozí zaměstnavatelé, kteří ji skutečně potřebují, a pomoc by se tak míjela účinkem," uvedla Hospodářská komora.

Odpuštění sociálních odvodů menším firmám by měla Sněmovna zrychleně projednat v pátek. Požadavky komory zahrnul do svého pozměňovacího návrhu místopředseda výboru pro sociální politiku Jan Bauer (ODS). Navrhuje podporu pro firmy do 500 zaměstnanců, možný pokles mezd ve firmě až do 30 procent a umožnit souběh s dřívější kurzarbeitovou podporou.

Podle komory kvůli podmínce 50 zaměstnanců na tříměsíční zrušení sociálních odvodů za zaměstnavatele dosáhne jen velmi úzký okruh nejmenších podniků. "Nedává logiku, že nárok na režim C programu Antivirus by měly mít jen ty nejmenší podniky, když vládou zavedená preventivní opatření dolehla na firmy všech velikostí," uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Další požadavky komory

Firmy by podle komory také měly mít možnost volby mezi pokračujícím režimem B programu Antivirus a novým režimem C. Kurzarbeitová podpora B odpovídá 60 procentům náhrady mzdy při omezení provozu kvůli výpadku pracovníků či surovin a při poklesu poptávky, a to do 29.000 korun superhrubé mzdy. První podpora A z programu Antivirus činí 80 procent z náhrady mzdy lidí v karanténě či z uzavřených provozů do 39.000 korun superhrubé mzdy.

Komoře se nelíbí ani podmínka pro využití režimu C, podle níž zaměstnanci musejí pobírat alespoň 90 procent mzdy ve srovnání s březnem, kdy se koronavirová epidemie rozvinula a restrikce vlády zavedené kvůli ní na podniky dopadly. "Řada zaměstnavatelů - pokud nechtěla masově propouštět - musela dočasně snížit mzdy o více než desetinu, aby vůbec přežili," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Svaz i Hospodářská komora doporučují poslancům i tuto podmínku "rozumně zmírnit".

Třetí nelogičností podle komory je to, že vládní návrh vylučuje souběh odpuštění sociálních odvodů s prvními dvěma režimy programu Antivirus na úrovni celé firmy, nikoli jen zaměstnanců. Firma, která pro část svých zaměstnanců čerpá kurzarbeitovou podporu, aby je udržela, i když pro ně nemá práci, by tak u ostatních zaměstnanců nemohla odpuštění sociálních odvodů využít. "Není jasné, proč by stát neměl podporovat i část aktivních zaměstnanců, kteří udržují firemní i národní ekonomiku v běhu," doplnil Dlouhý.