Oživení cestovního ruchu po jarní uzávěře je podle oslovených analytiků rychlejší než loni. Stále ale chybějí zahraniční turisté. Hoteliéry ve velkém zachraňují především domácí hosté. Turismus protiepidemickými opatřeními v souvislosti se šířením koronaviru výrazně utrpěl, ani nárůsty počtu hostů o desítky procent nejsou dostatečné k jeho zotavení, uvedli analytici.

V tuzemských hotelech, penzionech a kempech se ve druhém kvartálu letošního roku podle v pondělí zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) ubytovalo 1,6 milionu hostů, meziročně o 51,3 procenta více. Strávili v nich 4,2 milionu nocí, což je ve srovnání s loňskem nárůst o 56,1 procenta. Do ubytovacích provozů ve druhém kvartálu přijelo o 47,4 procenta více domácích turistů, počet zahraničních cestovatelů se meziročně zvýšil o 79,1 procenta.

"I přes drtivé poklesy v počtu návštěvníků se mezi regiony nadále na špici s 252 tisíci hosty drží Praha, především však díky domácím turistům, kteří tvořili více než šedesát procent návštěvníků. Naší společnou prioritou s Letištěm Praha je v druhé polovině roku rozlétat letecká spojení z Itálie, Španělska a Francie," uvedl ředitel státní agentury CzechTourism Jan Herget.

Navzdory nárůstu počtu hostů v hotelech, penzionech a dalších ubytovacích provozech je podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka zřejmé, že letošní rok se pro ubytovací zařízení nevyvíjí dobře. Nejhorší situace podle něj panuje v Praze, která je výrazně závislá na hostech z ciziny. Naproti tomu situace mimo hlavní město vypadá podle něj lépe. "Regionální ubytovací zařízení jsou totiž více závislá na české klientele, která v pandemii vykázala větší míru stability než zahraniční hosté," řekl.

Meziročně lepších čísel se podle ředitele portálu Slevomat podařilo dosáhnout podnikatelům, kteří se byli schopni dané situaci přizpůsobit. "Tím myslím lázeňský trojúhelník. Tamní hoteliéři se zaměřili na rodiny s dětmi. Za normálních okolností neobvyklá cílovka, ale v covidové době více než vděčná. A zabralo to. Čísla jim výrazně rostla," uvedl. V lázních se podle ČSÚ letos ve druhém čtvrtletí ubytovalo 93 tisíc lidí, o 68,7 procenta více než ve stejném období loni.

Praha, která zaznamenala od dubna do června nárůst počtu hostů o 90 procent, se podle Veselého stala tahounem hlavně víkendových pobytů, a to díky tomu, že ceny ubytování razantně klesly. Hlavní město má podle Veselého také výhodu, že je nejvíce koncentrována co do počtu památek a možností vyžití.

Oživení turismu ve druhém čtvrtletí je podle zakladatele projektu Amazing Places Petra Kotíka způsobeno hlavně tím, že loňský duben a květen byly ve znamení přísné uzávěry. Letos se naopak čekalo uvolnění, a navíc se podle něj projevila potřeba lidí cestovat. "Jsme každopádně na samém začátku a hlavně ve velkých městech, konkrétně v Praze, se lepších čísel dočkáme nejdříve na podzim, a to jenom pokud covidová situace ve světě nebude dále eskalovat," dodal