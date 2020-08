Hranice na Přerovsku se chystají odhalit novou sochu Masaryka

Hranice na Přerovsku v polovině září odhalí bronzovou sochu Tomáše Garrigua Masaryka. Jezdeckou figuru autorů Ladislava Sorokáče a Ondřeje Tučka, která je vytvořena jako bronzový odlitek, vybrali odborníci v architektonicko-výtvarné soutěži, kterou radnice vypsala loni v únoru. Stát bude na Školním náměstí, kam se socha Masaryka v jiné podobě vrátí téměř po půl století, řekl v pátek mluvčí radnice Petr Bakovský.

"Socha byla vytvořena již na jaře letošního roku, ale její odhalení oddálila pandemie koronaviru. Slavnostní odhalení památníku prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka je nyní naplánováno na 14. září. Půjde zároveň o pietní vzpomínkou jeho úmrtí 14. září 1937," uvedl Bakovský. Doplnil, že socha je zatím v ateliéru, instalována bude těsně před samotným odhalením.

Socha bude stát v městské památkové zóně před základní uměleckou školou. Povrch figury, vytvořené podle fotografie, tvoří reliéfní text s Masarykovými myšlenkami. Návrh odborníci vybrali v architektonicko-výtvarné soutěži, do které přišlo 20 návrhů. Soutěž byla připravena ve spolupráci s Českou komorou architektů. Odbornou porotu zaujalo u vítězného návrhu kromě jiného moderní pojetí sochy, zjednodušené na nezaměnitelnou plošnou siluetu státníka. Podle poroty je dílo soudobou interpretací klasického jezdeckého pomníku. Dílo v životní velikosti stálo zhruba 3,5 milionu korun.

Socha byla zničena

Masaryk navštívil Hranice dvakrát, o obnovení jeho památníku se město pokouší od 90. let. Jeho socha měla být poprvé odhalena v říjnu 1938, k 20. výročí vzniku Československa, a to právě na Školním náměstí. Vzhledem k politickým událostem však instalována nebyla a socha byla za války zničena. Masarykův pomník byl na Školním náměstí odhalen o deset let později. Socha zde stála do roku 1963 a znovu od května 1968 do října 1974, kdy se komunistický režim zasadil o její odstranění a zničení.

Město se pomník pokoušelo v 90. letech několikrát obnovit. Kompromisem se nakonec stala Masarykova busta, kterou město dalo instalovat v roce 2001 v prostorách Staré radnice. Současným podnětem k obnovení myšlenky stálého Masarykova pomníku ve městě bylo předloňské sté výročí republiky a oprava ZUŠ Hranice, dodal Bakovský.