Humbuk kolem znásilnění Ježíšem? Provinční reakce, řekl pedagog

Humbuk kolem dvou her chorvatského režiséra Olivera Frljiče na festivalu Divadelní svět v Brně je zcela neadekvátní, domnívá se pedagog brněnské Divadelní fakulty a Fakulty sociálních studií Jan Motal. V odpovědích na otázky upozornil na to, že Frljičovy inscenace už se v Česku dříve hrály, ale takovou vlnu odporu jako v Brně nevyvolaly. Reakci některých Brňanů označil Motal za vlastně velmi provinční.

"Bouře ve sklenici vody jménem Brno" je podle filozofa, režiséra a dramaturga Motala výsledkem shody náhod a kombinací více vlivů. Zmínil předvolební agitaci konzervativní části komunálního politického spektra, aktivitu okrajové komunity křesťanů, média přiživující humbuk, ale také pocit domnělého hrdinství některých brněnských intelektuálů, kteří považují uvedení inscenace za odvážný čin.

"Já to za odvahu nepovažuji, Frljiče již před Brnem uvedli v Praze rámci Festivalu Bazaar, rovněž v Divadle pod Palmovkou, pozvali ho na festival do Jihlavy," uvedl Motal. Frljičova tvorba je podle něj vědomě a přiznaně provokativní, v řadě zemí silně rezonovala, například v konzervativním Polsku působila skandály.

Podle Motala je to myšlenkově povrchní divadlo, přesto na festival jako Divadelní svět patří. "Ne proto, že by šlo o umělecky podstatné kusy, ale proto, aby se i regionální divák mohl seznámit s tvorbou autora, jež tak silně rezonuje v zahraničí," domnívá se Motal. Čtvrteční hru Prokletí v podání polského souboru Teatr Powszechny vidělo v Huse na provázku asi 200 lidí, zhlédli také kácení kříže motorovou pilou nebo sochu papeže Jana Pavla II. s penisem a cedulkou "patron pedofilů".

Do divadla se snažilo během představení dostat asi 20 příznivců hnutí Slušní lidé, prý chtěli diskutovat. Protesty lze očekávat také v sobotu, kdy je na programu další Frljičova režie Naše násilí a vaše násilí s postavou Ježíše znásilňujícího muslimku. Inscenace vznikla ve spolupráci souborů z Lublaně a Rijeky.

"Myslím, že ta většina umírněných věřících, kteří se do kritiky inscenace zapojili, by tak neučinila, kdyby ten oheň nerozdmýchali brněnští politici a extremisté," uvedl Motal.

Někteří křesťanští aktivisté žádají stažení inscenace z programu festivalu, což pořadatelé odmítají. "Osobně bych inscenaci v tomto případě určitě nestahoval. Pár křiklounů není hlas celé obce. A umírnění křesťané, kteří inscenaci kritizují, nevolají po cenzuře," míní Motal.

Svoboda umělecké tvorby není podle Motala absolutní. V pluralitní demokracii ji ale nelze omezovat institucionálně, státem či policií. "Meze si kladou sami umělci v rámci své diskuse s diváky a kritiky," popsal Motal. Nedomnívá se, že by brněnská situace nějak výrazně vypovídala o posunech v pohledu na svobodu umění v Česku.

"Nebýt výrazné fotografie Ježíše ležícího na muslimce, pravděpodobně by si inscenace nevšimli ani brněnští extremisté. To lze doložit na tom, že mnohem kontroverznější Prokletí prošlo vlastně zcela bez povšimnutí. Je to bouře ve sklenici vody, česká společnost se v pohledu na uměleckou tvorbu a její svobodu myslím zásadně neposouvá," uzavřel Motal.