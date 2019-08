Incidentů na železnici přibývá. Jsou jich stovky

V prvním pololetí letošního roku se na železnici stalo 634 nehod a incidentů, což je o 15 procent více než za stejné období loni. Vážná byla situace zejména v prvních měsících, naopak v květnu a v červnu mimořádných událostí ubylo. Vyplývá to ze statistik Drážní inspekce. Letos přibylo také střetů na železničních přejezdech.

Nejhorším měsícem letošního roku co do počtu mimořádných událostí na železnici byl zatím březen, kdy inspektoři museli řešit 117 incidentů. Nejtěžší nehodou byla srážka dvou vlaků v Brně z kraje března, při které se zranilo 23 lidí a škoda přesáhla půl milionu korun. Nárůst počtu nehod železničáři zaznamenali i v lednu, únoru a v dubnu, kdy se meziroční nárůst incidentů pohyboval až k téměř 30 procentům. V posledních dvou měsících pololetí naopak přišel meziroční pokles zhruba o deset procent. Podle odborníků jde o návrat do normálu.

Stát i dopravci kvůli nárůstu nehod zavedli několik opatření. Například České dráhy zpřísnily kontroly strojvedoucích a provedly stovky mimořádných. Dopravce uvedl, že kontroly žádná systémová pochybení nezjistily a ve většině případů šlo o individuální selhání. Stát kvůli nehodám začal připravovat nový bodový systém pro strojvůdce, který by je měl sankcionovat za časté prohřešky. Další připravovanou novinkou je kontrola volného času strojvedoucích, což by mělo zamezit situacím, kdy strojvedoucí místo povinného odpočinku jezdí pro jiného dopravce.

Letos přibylo také střetů na železničních přejezdech, ať už s automobily, lidmi nebo jinými překážkami. V pololetí se jich stalo 92, meziročně o 11 procent více. Zemřelo při nich 13 lidí. Správa železniční dopravní cesty letos investuje do zabezpečení železničních přejezdů desítky milionů korun. Organizace nedávno oznámila, že chce do roku 2023 vybudovat na téměř všech přejezdech na silnicích první třídy závory. Do konce letošního roku budou závory na 132 ze 164 přejezdů.