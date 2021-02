Informaci o omezení dodávek od AstraZeneca ověřujeme, uvedl Babiš

Premiér Andrej Babiš informaci o hrozbě omezení dodávek vakcín AstraZeneca do Evropské unie ve druhém čtvrtletí dostal v úterý, nyní se ji snaží ověřit. Novinářům to ve středu řekl na tiskové konferenci po dopoledním jednání vlády. Podle agentury Reuters famaceutická společnost oznámila unijním činitelům, že ve druhém čtvrtletí doručí do Evropské unie méně než polovinu původně přislíbených dávek své vakcíny proti covidu-19.

AstraZeneca zprávu nepopřela, v úterý večer však prohlásila, že usiluje o zvýšení výrobních kapacit, aby stihla doručit slíbených 180 milionů dávek.

Babiš se o hrozícím omezení dávek dozvěděl v úterý a snaží se ji ověřit. Poukázal na to, že z předchozích jednání vyplynula šance, že by firma naopak zajistila dodávek víc. Situaci označil za nepříjemnou. AstraZeneca má problémy s dodávkami již v prvním čtvrtletí letošního roku.

AstraZeneca v prohlášení sdělila, že podle smlouvy s Evropskou komisí má firma zajistit asi polovinu ze sjednaného objemu dodávek z dodavatelského řetězce EU, zbytek z mezinárodní dodavatelské sítě. "V této chvíli AstraZeneca pracuje na zvyšování produkce ve svém dodavatelském řetězci v rámci EU a na širším využívání svých globálních kapacit, abychom byli schopni dodat členským státům EU ve druhém čtvrtletí 180 milionů nasmlouvaných dávek," uvedla společnost.

Farmaceutické společnosti loni vyvinuly vakcíny proti covidu-19 v rekordním čase, nyní se však mnohé z nich potýkají s problémy při masivní výrobě preparátů. Za zpožděním dodávek stojí složité výrobní postupy, omezené výrobní kapacity, či problémy při dodávkách jednotlivých složek, z nichž se vakcíny připravují.