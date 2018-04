Iniciátor demonstrací: Babiš ať rezignuje a počká, až se očistí!

Měsíc po demonstraci, při které zástupy lidí vyslovili "Ne" Zdeňku Ondráčkovi, proběhl minulý týden další protest, tentokrát proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Jak na něj předseda vlády zareagoval? Čeho chtějí protestující docílit a jsou nesouhlasné pochody skutečně bez politického vlivu? Na tyto otázky odpovídal pro TÝDEN.CZ Mikuláš Minář, předseda iniciativy Milion chvilek pro demokracii.

Minulý týden v pondělí po celé zemi proběhly demonstrace, které vyzývaly premiéra v demisi Andreje Babiše, aby rezignoval. Reagoval nějak na vaši výzvu?

Ne. Za tu dobu, co děláme tu petici, což je skoro 50 dní, tak předstírá, že neexistujeme. Jediné, co jsme zaregistrovali, je to, že se v médiích rozčiloval, že jsou demonstrace proti jeho osobě, přitom on tady pracuje pro blaho národa. Zároveň na naši adresu poznamenal, že s ním nechceme vést žádnou debatu, což je vtipné, protože my jsme ho sami vyzývali k diskuzi, ale on vždycky odmítl.

Myslíte si, že k něčemu ty demonstrace budou?

Doufáme, že ano. Ale chci zdůraznit, že my rozhodně nechceme nijak zvrátit výsledek voleb, nebo suplovat Ústavu. My chceme těmi demonstracemi dát najevo silný názor velké části společnosti. I když byli někteří politici demokraticky zvoleni, neznamená to, že si mohou dělat, co chtějí, a že by jim měli občané tolerovat naprosto cokoli včetně toho, že jsou vážně podezření z trestných činů.

My si myslíme, že bychom jako občané měli mít na vrcholné politiky - a zvlášť na premiéra - nějaké nároky. Pokud jim ale nedostojí, měl by zvážit rezignaci, stejně jako se v minulosti zachoval Stanislav Gross. Ten rezignoval kvůli tomu, že nedokázal vysvětlit původ finančních prostředků na svůj byt, a to nebyl ani obviněný. Přijde nám to jako standard, který podle nás Andrej Babiš nedodržuje. Tím, že zůstává ve funkci, ohrožuje Českou republiku, protože buď tady podryje důvěru v právní stát anebo ohrozí stabilitu vlády.

Premiér v demisi ale stále argumentuje tím, že ho ve volbách zvolilo 1,5 milionu lidí, proto neodstoupí...

To je samozřejmě pravda. Na druhou stranu ale většina lidí nevolila pouze Andreje Babiše, ale hnutí ANO. I tak to ale přeci neznamená, že má bianco šek a může si dělat, co chce, nebo se tím prominuly všechny vážné kauzy a problémy, které má. To je jako kdybychom si teď představili, že by byl premiérem David Rath... Také by přece nebylo normální říkat - voliči ho zvolili, soud ho dosud neodsoudil, tak proč by nemohl být premiérem?

Co když je ale Andrej Babiš skutečně nevinný, jak tvrdí, a bude očištěn?

Jsme toho názoru, že i za těchto předpokladů by měl Babiš odstoupit a počkat, až skončí vyšetřování. Pokud by to dopadlo tak, že by byl očištěn, nikdo mu nebrání, aby se vrátil. Pro naši zem to není dobrá vizitka.

Jak to myslíte?

Protože většina lidí si tak může myslet, že zákony neplatí pro všechny stejně, což může vést k nedůvěře lidí v politické instituce. Navíc nám to dělá špatnou vizitku v zahraničí.

Jaké postupy plánujete dál? Chystáte další demonstrace?

Zvažujeme, co budeme podnikat dál. Nejsme ale žádní anarchisté či revolucionáři a neplánujeme nějaké demonstrace každý týden. Na druhou stranu, pokud se dále bude prohlubovat krize v naší republice, budeme mít nadále trestně stíhaného premiéra, který má navíc minulost agenta StB a brání tomu, aby vznikla vláda s důvěrou, tak budeme dál projevovat náš nesouhlas.

Co říkáte na nedávné informace o tom, že za některými demonstracemi mohou být i nějaké skryté zájmy?

Nevím o tom, že by za protesty proti Zdeňku Ondráčkovi nebo za studentskou stávkou Vyjdiven stály nějaké skryté politické zájmy, že by to organizovaly nějaké politické strany... Možná máte na mysli spekulace o tom, že jedna z organizátorů studentského protestu "Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním" Lenka Štěpánová je prý nějak řízena Bakalou, jehož nadace jí přislíbila stipendium.

Myslím, že s takovými reakcemi mohla počítat. Osobně však takovým divokým spekulacím nevěřím. Nadací, které přispívají mladým lidem na prestižní studium v zahraničí, je celá řada, a je to záslužná činnost. To, že jedné z organizátorek přispěla právě Bakalova nadace, neznamená, že by to měl být nějaký obchod "něco za něco" a že to je celé činnost na objednávku. Ten protest je oprávněný a přidaly se k němu tisíce lidí. Obecně bych ale doporučil lidem, kteří se do protestů pouští, aby si dávali větší pozor a přemýšleli dopředu nad tím, čím se je kdo může pokusit zdiskreditovat.

Můžete potvrdit, že váš spolek a vaše protesty jsou skutečně iniciativou bez politického záměru?

Samozřejmě. Náš spolek si dává velký pozor na to, abychom nebyli navázáni na žádnou politickou stranu. Jsme občanská iniciativa a chceme dávat občanům prostor, aby jejich hlas byl slyšet. Upozorňujeme na to, co je špatně a co ohrožuje demokratickou kulturu v naší zemi, ale zároveň oceňujeme všechny politiky, kteří demokratické principy brání, ať už jsou z jakékoliv strany. Klidně i z hnutí ANO.

Co si myslíte o dalším pokusu o vyjednávání stran ČSSD s ANO? Pokud by došlo ke shodě, znamenalo by to, že by Česko mohlo mít brzo novou vládu a také premiéra, proti kterému demonstrujete...

My vítáme to, že se hnutí ANO odvrací od vyjednávání s extremistickým hnutím SPD. Bylo by nepřijatelné, aby vláda České republiky na ní byla závislá. Na druhou stranu to ale neznamená, že i tohle je pro Česko dobrou variantou, protože možná bude závislá na komunistech, kteří za to něco budou chtít. To také není ideální. Navíc se tím nevyřeší ten hlavní problém, a tím je samotný trestně stíhaný premiér. Je jasné, že se ze své pozice může snažit ovlivňovat vlastní trestní stíhání. A to je prostě nepřijatelné.