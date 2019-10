Jak politici hodnotí projev Miloše Zemana k návrhu rozpočtu?

Ze zhruba dvanáctiminutového projevu prezidenta Miloše Zemana ve sněmovny k návrhu rozpočtu na příští rok zaujala část poslanců slova o rušení daňových výjimek, energetice a debatě o klimatické změně.

Podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka byl projev standardní a očekávatelný. Podobnost projevu s řečí, kterou Zeman pronesl před poslanci před rokem, vyplývá podle Hamáčka z obdobné struktury letošního a příštího rozpočtu.

"Je důležité, že prezident podpořil rozpočet, řekl, že je připraven ho podepsat. Drobná kritika jsou věci, které vláda řeší," řekl Hamáček novinářům.

Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) v ohlasech na sociálních sítích zmínil prezidentův návrh zvýšení daní. "Doporučuje zvýšit daňovou zátěž právnických i fyzických osob o 318 miliard za rok. Jsem přesvědčen, že by to výrazně poškodilo jak českou ekonomiku, tak většinu občanů a rodin," uvedl na twitteru. Podle Hamáčka taková výše není ani reálná.

Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy se Zeman zachoval jako gentleman, když přišel do Sněmovny podpořit "rozpočtový paskvil". "Ve svém projevu takřka nic neřekl, ale ani se mu vlastně nedivím, chválit na rozpočtu není co. Kdyby měl mluvit pravdu, musel by ho paní ministryni (Aleně Schillerové, za ANO) hodit na hlavu," napsal na twitter.

Lidovecký poslanec Marian Jurečka se pozastavil nad kritikou prezidenta ohledně počtu státních zaměstnanců nebo krácení daňových výjimek. "Tak nevím, kritizovat výdaje resortů a počty lidí OK, ale mezitím si v posledních letech nechat zvyšovat výdaje prezidentské kanceláře... trošku chucpe," napsal na twitteru.

Ohledně rušení daňových výjimek by měl Zeman podle Jurečky říct které myslí. Poslanec upozornil, že mezi výjimkami je i sleva na poplatníka nebo podpora pracujících rodičů. Jurečkův stranický kolega Jiří Mihola dal prezidentovi za pravdu v případě kritiky "nabobtnalé armády zbytečných úředníků" a státní podpory solární energetiky.

"Prezident si v jedné věci protiřečil. Chválil velmi paní ministryni Schillerovou, kritizoval ale rozhazovačnost tohoto státního rozpočtu v určitých aspektech, jako jsou velké výdaje na úředníky," řekl předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Připomněl, že rozpočet se schodkem 40 miliard porušuje slib premiéra Andreje Babiše, který již v roce 2014 sliboval do tří let vyrovnaný rozpočet.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) uvedl, že prezident v některých věcech "mystifikoval veřejnost". Týká se to kritizovaných daňových úlev, které Piráti v drtivé většině případů považují za oprávněné. Stejně tak hospodářský pokles v Německu je podle Ferjenčíka způsoben problémy v průmyslu, a ne v energetice, jak tvrdil Zeman. "Zase pan prezident v rámci svojí vlastní agendy trochu pružně zachází s fakty," dodal Ferjenčík.