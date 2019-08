Jaromír Nohavica vrací úder: Tomáš Klus filozofuje, ale nemá na to!

Spolupráce s StB, vyznamenání od Putina a fotka s Okamurou. To jsou důvody, proč písničkář Tomáš Klus v týdnu prohlásil, že už asi nepůjde na kávu s Jaromírem Nohavicou. "Páteř národa narovná jen upřímná sebereflexe," vyčítá folkovému bardovi jeho mlčení. Jak rozumět Klusovu gestu? Pozdní prozření? Či spíš politické zviditelnění? "Klus teď hodně filozofuje," reaguje Nohavica.

Minulé pondělí se Tomáš Klus na svém facebookovém profilu opřel do Jaromíra Nohavici: "Je to pro mě takové dlouho se linoucí a citlivé téma, k němuž už mi to nedá mlčet," začal opatrně. S vědomím, že v rozdělené společnosti vyvolá bouři. Nadšený souhlas i hlubokou nenávist. "To zase bude," povzdechl si proto v úvodu zpovědi. A také bylo.

Klus stvořil rozsáhlou stať, v níž se čtenář místy ztrácí: "Život v totalitě musí být strašný, strastný a je velmi důležité na něj nikdy nezapomenout, aby nás zase neslupnul. Jak snáz ale zapomenout, než že to, co jej umožňovalo, rozmělníme a zabstraktníme natolik, že zde systém strachu vlastně byl sám od sebe a že jej drželo pohromadě jen pár servilních papalášů, jejichž charakter mizel kdesi v Moskevském pozadí. To ale přece není pravda! Systém hrůzy byl možný právě proto, že k tomu dostal svolení."

"K Nohavicově spolupráci s StB jsem byl shovívavý, říkal jsem si, chlapče, v té době jsi nežil, nesuď, sám nevíš, jak by ses zachoval. Pak přišla jeho fotka s obchodníkem s chimérami Tomiem Okamurou. I to jsem byl schopen pochopit, jako podlehnutí antiuprchlickému boomu. Co jsem však už sežvýknout nedokázal, bylo jeho přijetí vyznamenání od cara Vladimíra," dodal Tomáš Klus.

TÝDEN požádal o vyjádření samotného Nohavicu: "Jsem na šnůře. Teď zrovna 3000 nadšených lidí v Přibyslavi, a co si píše Klus, mi je fakt celkem jedno. On teď hodně filozofuje, a nemá na to," napsal v SMS zprávě.

