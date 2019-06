Jen, ať se perou! říká Schwarzenberg o Kalouskovi s Pospíšilem

Jiří Pospíšil neměl být naším lídrem do evropských voleb a teď náš čeká vážná diskuse o změnách, Miroslav Kalousek to ale vidí příliš černě, říká čestný předseda TOP 09 KAREL SCHWARZENBERG. V rozhovoru, který poskytl po delší nemoci, řeší i vzestup populistů, nudné tradiční politiky či plány na spolupráci s lidovci. A prozrazuje, kdy skončí v politice.

Několik posledních týdnů jste strávil v nemocnici po náročné operaci srdeční chlopně. Jak se vám daří?

No, jde to. Už se zotavuji, jsem výkonnější a výkonnější. Ale jde to pomalu, doktoři mi říkali, že to může trvat až šest měsíců. Tak uvidíme.

Měl jste teď asi dost času uvažovat. Přemýšlel jste i o budoucnosti TOP 09?

(Smích.) Ano. Nejen o ní.

Jste spokojen s tím, jak se strana prezentuje? Nezměnila se od doby, kdy jste ji s Miroslavem Kalouskem před deseti lety zakládali?

Podívejte se: politická strana, to je vždycky společnost různých lidí. Lepších a horších, nadanějších a hloupějších. Já jsem s ní celkem vzato spokojen. Každá strana se mění. Musí se měnit a vyvíjet, kdyby ustrnula, stala by se bezúčelnou a lidi by se o ni nezajímali.

Vyvíjí se správným směrem? Narážím na kritiku Miroslava Kalouska, že je třeba vést vážnou diskusi o změnách, aby se TOP 09 vrátila tam, kam patří...

Vážnou diskusi by bylo dobré vést, v tom má Kalousek pravdu. Jinak ale myslím, že to vidí příliš černě. Máme například spoustu zajímavých mladých lidí. Že člověk není s tím či oním politikem srozuměn a má jiné názory, je normální. Ale já bych to neviděl tak kriticky.

Poslední dny to nicméně vypadá, že se vám Miroslav Kalousek s Jiřím Pospíšilem brzy poperou, nemyslíte?

V politických stranách byly vždycky spory a souboje mezi politiky. Je mi přes osmdesát a politiku pozoruji už skoro sedmdesát let. Tohle tu vždycky bylo a bude, vždycky se politici prali, tak co? Nijak zvlášť mi to nevadí.

Kalousek současnému vedení mimo jiné vyčítá, že tříští proevropské síly. Připomněl také, že ani jeden z vás nechtěl Pospíšila jako lídra kandidátky. Je to tak?

To je naprostá pravda. Já jsem byl toho názoru, že se má Jiří Pospíšil soustřeďovat na jeden úkol. Že není dobré dělat obojí. Jsem starý myslivec a vím, že většinou se nepodaří jednou ranou odstřelit dva zajíce. Člověk musí vědět, co chce. V tom jsem stejného názoru jako Mirek Kalousek.

