Ježíš ve hře znásilňuje muslimku, viceprimátor Brna protestuje

Náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL) se ohradil proti hře nazvané Naše násilí a vaše násilí, v níž mimo jiné Ježíš znásilňuje muslimskou ženu. Hra má být součástí květnového festivalu Divadelní svět Brno. Hladík proto otevřeným dopisem požádal ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera, zda by zvážil nahrazení díla něčím jiným. Proti hře se už v minulosti ohradil spolek Brno+ nebo hnutí Slušní lidé.

Dílo chorvatského provokativního režiséra Olivera Frljiče naráží na problematiku Evropy a uprchlické krize, ignorace a strachu a zamýšlí se nad otázkami, zda lidé truchlí nad oběťmi teroristických útoků v Paříži a Bruselu stejně jako nad zemřelými v Bagdádu nebo Kábulu.

Hladík uvedl, že ctí svobodu umělecké tvorby. "Jsem přesvědčen o tom, že umění má lidi spojovat, a ne rozdělovat. Obrací se na mě celá řada lidí včetně samotných divadelníků, že plánovaná hra Naše násilí a vaše násilí v nich vzbuzuje silně negativní emoce. Například zde Ježíš znásilňuje muslimskou ženu," uvedl Hladík na sociálních sítích. "Tato negativní emoce se dá přirovnat snad jen k takovým pocitům, jaké by vyvolalo relativizování a zesměšňování holocaustu," napsal Hladík v dopise, který jako občan poslal Glaserovi.

Zmínil v něm také to, že představení je dotované z veřejného rozpočtu, což by mělo být také bráno v potaz. "Nezamlouvá se mi, aby v rámci festivalu Divadelní svět Brno byla představena hra, která uráží víru mých spoluobčanů," uvedl náměstek. V dopise ředitele prosí, aby zvážil a přehodnotil uvedení hry a nahradil ji něčím jiným, "co nebude směřovat na pošlapávání symbolů křesťanské víry, na jejíchž kořenech vyrostla současná evropská civilizace".

Proti hře se už dříve ohradilo hnutí Slušní lidé nebo spolek Brno+ s předsedou Robertem Kotzianem, podle kterého nelze relativizovat násilí a překrucovat skutečnosti. Kotzian dodal, že uvedení hry v městském divadle poškozuje image Brna.

Devátý ročník přehlídky je v plánu od 24. do 28. května. Nabídne přes 40 představení souborů z Česka, střední Evropy, Nizozemska a Spojených států.