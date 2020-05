Jihočeské nemocnice nehodlají snížit ceny za testy pro samoplátce

Jihočeské nemocnice nezmění ceny testů na koronavirus pro samoplátce, uvedly v prohlášení. Účtují si za ně 2600 korun. Tvrdí, že za cenu 1756 korun, kterou nařizuje ministerstvo zdravotnictví, nejsou schopny službu nabízet. Podle holdingu Jihočeské nemocnice ministerská cena zahrnuje jen laboratorní práce, nikoli všechny náklady spojené s testem a jeho výsledkem. ČTK požádalo ministerstvo zdravotnictví, aby se k tomuto kroku nemocnic vyjádřilo.

"To, co není nikde uvedeno ani zmíněno, jsou další náklady spojené s poskytnutím tohoto výkonu. Jde o administrativní výkony spojené s objednáním, zadáním žádanky do systému, s vytištěním a dodáním certifikátu o výsledku. Dále se jedná o náklady na odběrové místo," stojí v prohlášení nemocničního holdingu.

Jihočeské nemocnice poukazují na to, že cena za test se kromě ministerstvem zmíněné částky 1756 Kč skládá z položek 162 Kč za další administrativní úkony a 682 korun za použití dalšího materiálu, ochranných pomůcek, transportu a další režii.

Novou plošnou cenu pro testy samoplátců odmítají i jiné nemocnice. Například v Plzeňském kraji jde o Klatovy a Domažlice. Tyto nemocnice jako jedny z prvních v ČR začaly nabízet testy na koronavirus pro samoplátce, ale od soboty s touto službou končí. Klatovská a domažlická nemocnice účtovaly za testy 2800 korun.

Mezi samoplátce patří především lidé, kteří dojíždějí za prací do zahraničí a musejí jednou za měsíc dokazovat, že jsou negativní na koronavirus. Takzvaní pendleři žijí nejčastěji v pohraničních regionech.