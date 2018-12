Jízdné se nově zařadí do nižší sazby DPH. Jenže zlevní?

Jízdné ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách má od příštího roku spadat do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Místo nynějších patnácti procent to bude deset procent. Počítá s tím poslanecká novela zákona o DPH, kterou ve čtvrtek schválil Senát. Předlohu, proti níž se postavila vláda i Asociace krajů, nyní dostane k posouzení prezident.

Přeřazení jízdenek do nižší sazby by mělo podle předkladatelů nechat ve veřejné dopravě více peněz. Nynější sazba DPH na jízdné v osobní pozemní hromadné pravidelné dopravě je podle autorů novely v ČR osmá nejvyšší v Evropě.

Přesun do nižší sazby by podle předkladatelů mohl jízdenky zlevnit či nechat na současné úrovni, případně přinést dopravcům víc peněz na rozvoj veřejné dopravy. Podle kritiků se však ceny jízdenek nezmění, novela bude podle místopředsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) dárečkem dopravcům.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že návrh by veřejné rozpočty připravil o 930 milionů korun. Podle Svazu měst a obcí ČR by tak obce a města přišly o 219 milionů korun, které dostávají v rámci rozpočtového určení daní z vybrané DPH.

Předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) odhadla, že kvůli snížení DPH u lanovek a podobných druhů dopravy bude skutečný dopad do veřejných rozpočtů představovat 1,2 miliardy korun.

Bývalý jihomoravský hejtman Stanislav Juránek (KDU-ČSL) však již dříve uvedl, že na změně zákona do budoucna vydělají všechny kraje i malé obce. Návrh podle jeho zastánců uleví obecním a krajským rozpočtům, které dopravcům hradí jejich prokazatelné ztráty.

Od 1. září začaly fungovat ve vlacích a autobusech slevy pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let. Na jaře je schválila vláda. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát od roku 2019 zhruba na 5,83 miliardy korun ročně.