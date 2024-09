Josef Korbel nebyl jen otec americké ministryně Madeleine Albrightové

Diplomat a později vysokoškolský učitel Josef Korbel, který se narodil 20. září 1909, je dnes známý především jako otec někdejší americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové. V diplomacii - tedy té československé - se přitom už za první republiky prosadil i Korbel, který po únoru 1948 i s rodinou odešel do Spojených států. Uplatnil se tam jako vysokoškolský učitel, mezi jeho žačky patřila i další šéfka diplomacie USA Condoleezza Riceová.

Korbel přišel na svět v Kyšperku, části dnešního Letohradu na Orlickoústecku, v židovské rodině, která se koncem 20. let přestěhovala do Prahy, kde jeho otec získal místo ve vedení společnosti obchodující se stavebními materiály a vlastnící několik domů. Josef studoval práva a v roce 1933 získal doktorát, rok později vstoupil do diplomatických služeb a v roce 1935 se oženil se svou studentskou láskou Annou Spieglovou, zvanou Mandula, která byla také židovského původu.

Před druhou světovou válkou působil Korbel jako tiskový atašé v Bělehradě, a to až do prosince 1938. Po nacistické okupaci českých zemí se Korbelovým podařilo přes Jugoslávii a Řecko dostat do Británie. Tam pomáhal prostřednictvím BBC organizovat rozhlasové vysílání do okupované vlasti. "Dohlížel na každé vysílání, hodnotil je, říkal nám, co bylo dobré a co bylo špatné... Měl dobré novinářské instinkty, i když nebyl novinář. Znal každého, kdo za to stál," vzpomínal Ota Ornest, jeden z redaktorů a později úspěšný divadelník.

V roce 1945 se Korbel - po válce z původního příjmení Körbel vypustil přehlásku, aby neznělo německy - vrátil do diplomacie a stal se velvyslancem v Bělehradě. Zemi ovládanou Titovými komunisty ale už příliš nepoznával. "Mezi Čechy už mě nepočítej. Jsem jugoslávská partyzánka," řekla mu třeba jeho předválečná přítelkyně Jaroslava "Jara" Ribnikarová, jejíž manžel pomohl Korbelovým utíkajícím z nacisty okupované Prahy dostat se do Řecka.

Josef Korbel v důsledku válečné zkušenosti nezměnil jen příjmení, v rodině se také vůbec nemluvilo o židovském původu ani osudu velké části rodiny, která zahynula za holokaustu. Válku přežil i Josefův bratr Jan, který už před okupací odešel do Londýna, oběma sourozencům tam pomohly peníze z prodeje nemovitostí v Praze. Madeleine Albrigová byla vychována jako katolička a o svém židovském původu neměla tušení až do roku 1996, kdy jí novináři odhalili, že se její židovští prarodiče a desítky dalších příbuzných stali oběťmi holokaustu.

Diplomatická kariéra Josefa Korbela skončila krátce po únoru 1948, kdy podruhé emigroval, tentokrát do Spojených států, kam rodina dorazila koncem roku 1948. "Nemohu se pochopitelně vrátit do komunistického Československa, protože bych kvůli mé věrnosti ideálům demokracie byl zatčen," napsal ve své žádosti o politický azyl. V roce 1949 dostal Josef Korbel nabídku přednášet mezinárodní vztahy na univerzitě v Denveru, kde působil až do konce života. Zemřel v červenci 1977 ve věku 67 let.