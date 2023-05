Jozef Síkela byl ve sněmovně obviněn z arogance opozičními poslanci

Dopolední debata poslanců o novele zákona o investičních pobídkách se místy stočila až ke slovním půtkám a osobním výpadům. Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN), který novelu uvedl, si za své vystupování musel od opozice vyslechnout obvinění z arogance. Důvodem byla jeho slova na adresu poslankyně ANO Jany Mračkové Vildumetzové, kterými zpochybnil její ekonomické znalosti. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová mu vzkázala, aby někdejší karlovarskou hejtmanku přestal urážet. Síkela na závěr dodal, že se omlouvat nebude.

Mračková Vildumetzová kritizovala předloženou vládní novelu, která přesouvá rozhodování o méně důležitých pobídkách z vlády na ministerstvo průmyslu. Tvrdila, že nepomůže strukturálně postiženým regionům. Navíc obvinila ministra Síkelu, že se s obsahem návrhu dostatečně neseznámil.

"Já chápu, že na interpretaci některých ekonomických témat nemáte dostatečnou kvalifikaci, tak to prosím nedělejte," řekl Síkela Mračkové Vildumetzové v reakci na její výtky. Dodal také na její adresu, že celou řadu věcí nechápe.

"Z vás ta arogance a přezíravost úplně teče," reagoval na Síkelovo vystoupení poslanec ANO a exministr Richard Brabec. "Už to opravdu přesahuje všechny meze," dodal. Pozastavil jsem se nad tím, jestli už Síkelovo chování nezačíná vadit i koaličním politikům. "Asi jste úplně nebyl oblíben v kolektivu," poznamenal.

Mračkové Vildumetzové se zastala předsedkyně klubu ANO Schillerové. "Jde jí jenom o to, aby se dobrala pravdy. Přece není potřeba ji urážet," zdůraznila Schillerová. "Přestaňte ji urážet," vyzvala ministra. Kromě Schillerové se Mračkové Vildumetzové zastal například poslanec ANO Jaroslav Bžoch. Síkelovo chování je podle něj za hranou. "Toto si Poslanecká sněmovna nezaslouží," řekl.

Síkela řekl, že se omlouvat nebude. "Já respektuji to , že se zodpovídám Sněmovně, ale nemusím si všechno nechat líbit a ani to dělat nebudu," prohlásil. Uvedl, že Mračková Vildumetzová začala už ve svém úvodním vystoupení zpochybňovat jeho kompetenci. Dodal, že pokud budou dotazy na něj podbarvené například urážkami, bude na to vždy reagovat. "Jestli se vám to nelíbí, tak to respektuji," dodal.