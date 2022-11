Jurečka se chystá příští týden požádat Fialu o navržení Hladíka ke jmenování

Předseda lidovců a vicepremiér Marian Jurečka se chystá příští týden požádat premiéra Petra Fialu (ODS), aby hlavě státu předložil návrh na jmenování Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí. Podle Jurečky se neobjevily závažné skutečnosti, které by směřovaly k Hladíkovu obvinění, a kandidát na šéfa resortu životního prostředí se v brzké době s prezidentem Milošem Zemanem setká. Jurečka to v pondělí řekl novinářům.

Místopředseda vládních lidovců a bývalý náměstek brněnské primátorky Hladík je lidoveckým kandidátem na ministra životního prostředí po odchodu Anny Hubáčkové z čela úřadu. V říjnu policie zasahovala i v jeho kanceláři, a to kvůli kauze přidělování městských bytů. Hladík několikrát zopakoval, že s policisty spolupracoval a není z ničeho obviněn.

Podle Jurečky, který ministerstvo životního prostředí dočasně řídí, měl Hladík několik týdnů na objasnění. Závažné skutečnosti, které by vedly k jeho obvinění, se podle šéfa lidovců neobjevily. "Nevidím žádné další skutečnosti, které by měly směřovat k tomu, že by Petr Hladík neměl být ministrem životního prostředí," uvedl Jurečka. Dodal, že by tak měla platit koaliční smlouva a lidoveckého kandidáta by pak měl premiér podle ústavy navrhnout prezidentovi ke jmenování. "Počítám, že by tyto věci měly proběhnout v příštím týdnu, že bych potom oficiálně dal žádost panu premiérovi," řekl šéf lidovců. Uvedl také, že se prezident "v brzké době" s Hladíkem setká. Termín neupřesnil.

Jurečka zopakoval, že podle něj podání vysvětlení či součinnost s policií není důvod k odchodu z politického života. "Pokud by nastala nějaká situace, která by znamenala například obvinění Petra Hladika, tak samozřejmě to by už znamenalo úplně jinou situaci," řekl šéf vládních lidovců. Dodal, že nemá informace o tom, že by Hladík měl být v pozici obviněného.

Podle serveru iDNES.cz policie Hladíka podezírá, že ovlivňoval privatizace domů v Brně. Policisté prověřují podezření, že byl jedním z politiků, kteří okolo podnikatele Michala Horkého pomáhali privatizace domů prosadit v zastupitelstvech, napsal server. Na twitteru Hladík už dříve uvedl, že prohlídka jeho kanceláře by se neuskutečnila, pokud by nebyl prvním náměstkem primátorky. Doplnil, že v případě, že by vyjednávání o koalici probíhalo rychleji nebo by byl jmenován ministrem, žádná prohlídka jeho kanceláře se neuskuteční. Při raziích kvůli městským bytům vyslechla policie 30 lidí, provedla 28 domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor.