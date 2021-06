K demolici po bouřkách a tornádu na jižní Moravě je určeno 150 domů

Po bouřkách a tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku se musí strhnout 150 domů, řekl ve středu po jednání krizového štábu v Podivíně ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán. Podle něj není číslo konečné, protože se zatím nepodařilo projít všechny domy. Do konce týdne chtějí hasiči vyklidit obce od suti, trámů a rostlinných zbytků, které se neustále objevují na ulicích a komplikují dopravu. Bouře ve čtvrtek večer poničila 1200 domů a vyžádala si šest životů.

V Hodoníně je určeno k demolici 12 nemovitostí, v Lužicích osm, v Mikulčicích 53 a stejný počet i v Hruškách, 22 objektů má jít k zemi v Moravské Nové Vsi. "Tam jsme ale prohlédli zatím 60 procent objektů, takže číslo nemusí být konečné. Doufáme, že k demolici nebude více než 200 domů celkem," uvedl Pelikán.

Hasiči chtějí vyklidit do konce týdne ulice od suti. "Vždy něco odklidíme a ráno se tam objeví nová hromádka, když lidé vyklízejí dům. Komplikuje to dopravu. Proto chceme odvézt vše i z domů do konce týdne. Máme k tomu tři místa, a to v Hodoníně, v Mikulčicích a na poli mezi Hruškami a Moravskou Novou Vsí," řekl Pelikán.

Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) uvedl, že bouřky v noci na středu v zasažených obcích odtrhly asi 70 plachet ze střech. "Během dne se to opraví. Větší škody by neměly být," poznamenal Grolich.