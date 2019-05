Kalousek dělá dusno v TOP 09. Pohřbí vlastní stranu?

Pořádné dusno dělá uvnitř TOP 09 Miroslav Kalousek. Kvůli jeho neutichající kritice mířené dovnitř strany mu už někteří členové nemohou přijít na jméno. Navíc se obávají, že svým destruktivním chováním může stranu pohřbít ve chvíli, kdy se daří budovat partnerství se STAN a dalšími stranami na středopravé ose politického spektra.

Zatímco špičky TOP 09 a STAN v neděli bujaře slavily zisk tří europoslaneckých mandátů ve Velkopřevorském paláci, Miroslav Kalousek sledoval výsledky osamocen s Karlem Schwarzenbergem v jedné z pražských kaváren. I to potvrzuje skutečnost, že Kalousek v současnosti nemá uvnitř TOP 09 na růžích ustláno.

Volební výsledek pak Kalousek na svém twitterovém účtu komentoval slovy: "Absolutním vítězem v počtu preferenčních hlasů se stal Luděk Niedermayer. Mám velkou radost z toho, že voliči (na rozdíl od stranických orgánů) dávají přednost odborné kompetenci a pracovitosti," kopl si do strany, která vsadila na Jiřího Pospíšila.

Kalouska pak uzemnil uživatel, na jehož komentář expředseda TOP 09 nenašel odpověď. "Minulé volby, pokud se nepletu, lídr Luděk Niedermayer drtivě prohrál s Jiřím Pospíšilem, takže to mají 1:1. Spíš o tom rozhodla dehonestující kampaň lidí od TOP 09 proti Pospíšilovi než nějaké přednosti. Nechápu, proč jste si ho zvolili, když ho nechcete," reagoval na twitteru David Czech.

Kalousek jako hrobař vlastní strany

Střelba do vlastních řad navíc pobouřila i vedení TOP 09. Předseda strany Jiří Pospíšil odmítl prát špinavé prádlo na veřejnosti, další z členů vedení strany se ale nakonec vyjádřil, avšak pouze pod příslibem zachování anonymity.

"Bohužel Mirek dělá všechno pro to, aby se stal hrobařem vlastní strany. Kdyby Pospíšilovi neházel klacky pod nohy, mohl být výsledek v evropských volbách výrazně lepší. Možná, že Pospíšil není ideální předseda, ale nikoho lepšího nemáme a kampaň odřel. Zvolili jsme si ho, tak bychom za ním měli stát," uvedl zdroj.

Navíc za Pospíšilem jsou výsledky, a to i v podobě spolupráce s hnutím STAN. Samotný Kalousek byl šéfem strany do listopadu 2017. Křeslo předsedy opustil po výprasku v parlamentních volbách, kdy TOP 09 získala 5,31 procenta hlasů a jen těsně se dostala do Sněmovny. Už tehdy řada straníků nemohla Kalouska ani vystát.

Poté co se kormidla chopil Pospíšil, koalice STAN a TOP 09 loni v komunálních volbách v Praze získala 13 mandátů, jen o jeden mandát méně než vítězná ODS. V Evropských volbách se spolupráce rozrostla o Stranu zelených, LES a regionální uskupení. Spojenci pro Evropu získali tři mandáty, tedy stejně jako favorizovaní Piráti.

STAN spolupráci s Kalouskem odmítá

Přesto si Kalousek neodpustil další nevybíravý komentář, kterým podkopal práci nejen celé kandidátky, ale i stranického aparátu. V rozhovoru pro Novinky.cz totiž uvedl, že koalice STAN s TOP 09 v evropských volbách málem utrpěla debakl.

"Myslím, že debakl vypadá jinak. Tři mandáty a přes 11 procent to rozhodně ale nejsou. Je to úspěch a začátek něčeho, co má mnohem větší potenciál. Kdo to nevidí, ten to buď vidět nechce, nebo ten úspěch prostě jen jiným nepřeje," reagoval na twitteru místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Právě ke spolupráci se STAN a dalšími subjekty se upírají oči většiny členů TOP 09. Pospíšil potvrdil, že garantem takové spolupráce je. Bez ní by TOP 09 dost možná měla hrob hned vedle ČSSD, která v evropských volbách propadla a nezískala ani jednoho europoslance. Naopak Kalousek se místo snah o sjednocení po volbách ihned veřejně navezl i do koaličního partnera, když zkritizoval práci Stanislava Polčáka v Evropském parlamentu.

Vedení STAN rovněž odmítlo situaci veřejně komentovat a společný projekt tak nadále poškozovat. "Rádi bychom s TOP 09 spolupracovali v krajských volbách, ale pouze za určitých podmínek. Spolupráce s Jiřím Pospíšilem se nám osvědčila, naopak v případě Miroslava Kalouska ji předem odmítáme. Nechceme znovu vstoupit do stejné řeky. Jasným důkazem je, že i přes Kalouskovu výzvu se nespojily naše kluby ve Sněmovně. To je jasný signál, který by měl každý pochopit," sdělil redakci člen úzkého vedení STAN.