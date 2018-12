Kaly v Ostravě zřejmě zůstanou. Ministerstva s tím souhlasí

Ministerstva financí a životního prostředí souhlasí s tím, aby kaly z lagun v Ostravě byly ponechány ve městě. Zůstat by tak v krajském městě mohly do roku 2020. Vedení státního podniku Diamo už dostalo doporučení připravit dodatek smlouvy k likvidaci kalů z lagun Ostramo. Informovala o tom Mladá fronta Dnes (MfD). Vedení města ale chce, aby byly kaly z Ostravy odvezeny co nejdříve.

"Ropné kaly jsou kompletně vytěženy, zbývá zpracovat zhruba 10 tisíc tun hlinek," popsal aktuální stav prací Martin Chyba ze společnosti AVE CZ, která má konečnou likvidaci kalů z lagun na starosti.

Podle smlouvy mají být všechny kaly, a to včetně hlinek, do konce tohoto týdne vytěženy a odvezeny z Ostravy ke spálení nebo do meziskladu v Čáslavi. To už ale firma AVE CZ nestihne, v Ostravě zůstává zhruba 70 tisíc tun z původních 91 tisíc. Další setrvávání tohoto materiálu ve městě kritizuje ostravský magistrát.

Společnost AVE CZ už podle MfD ale pracuje na podpisu doplňku smlouvy, který by firmě dovolil ponechat kaly v Ostravě místo plánovaného převozu do meziskladu v Čáslavi, kde měly podle smlouvy zůstat do doby, než budou spáleny v elektrárně ve Vřesové na Sokolovsku. Podle mluvčího ministerstva průmyslu a obchodu Milana Řepky však musí navržené řešení schválit ministerstva financí a životního prostředí a Diamo. Ministerstva podle deníku již souhlasila.

"Ministerstvo financí shledalo požadavky na uzavření navrhovaného dodatku jako důvodné a v tomto smyslu v uplynulých dnech informovalo státní podnik Diamo," řekl Zdeněk Vojtěch z tiskového odboru ministerstva financí. Podobně se podle MfD pro Českou televizi už dříve vyjádřilo ministerstvo životního prostředí. Zda bude dodatek ke smlouvě podepsán, ale není ještě jasné, konečné rozhodnutí je na zástupcích společnosti Diamo.