Kamion v Brně narazil do autobusu. Několik lidí je zraněných

V Brně ve Vídeňské ulici dnes před polednem narazil kamion do autobusu. Nehoda si vyžádala osm zraněných, z toho sedm zranění by mělo být lehčího charakteru. Řekl to mluvčí policie Bohumil Malášek. Místo je ve směru z Brna průjezdné jedním jízdním pruhem. Zpoždění nabírají autobusy.

Nehoda se stala kolem 11:50. "Podle předběžného zjištění autobus zastavil, za ním jely dva kamiony, z nichž první se vyhnul a druhý nestačil zastavit," uvedl mluvčí.

Zranilo se podle něj sedm cestujících a také řidič kamionu. Sedm lidí podle předběžných informací utrpělo lehčí poranění. Jednu ženu museli hasiči z autobusu vyprostit. V autobusu podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky cestovalo 23 pasažérů a řidič.

Vídeňská byla v místě ve směru z Brna neprůjezdná, aktuálně se jezdí jedním ze tří jízdních pruhů. Tvoří se kolony. Uzavřené jsou oba sjezdy z D1 na exitu 194.

Kvůli hustému provozu v místě se podle webu integrovaného dopravního systému zpožďují i některé autobusové linky, například 104, 105, 108 nebo 505. Zdržení dosahuje až 20 minut.