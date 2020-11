Kamionoví dopravci budou mít nárok na vrácení části mýta z Německa

Čeští kamionoví dopravci by mohli získat zpět část svých plateb za německé mýto, celkem by mohlo jít až o stovky milionů korun. Řekl to mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Německo si podle Soudního dvora EU nesprávně účtovalo část mýtných poplatků, dopravci jsou proto připraveni žádat část plateb zpět.

Německo si do letošního roku účtovalo v rámci mýta i poplatek za dopravní policii. Tyto náklady však podle Soudního dvora EU nesmí být do mýta započítávány, jeho rozhodnutí je závazné pro všechny soudy v EU. To otevřelo cestu pro dopravce z celé Evropy k uplatnění nároku na vrácení přeplatku ve výši zhruba čtyř až sedmi procent ze zaplaceného mýta. Týká se to podle Česmadu všech plateb od roku 2005 do letoška. Kvůli promlčecí lhůtě je však podle sdružení reálné dosáhnout na platby z posledních čtyř let, starší jsou spíše v rovině teorií.

"Sumy zaplaceného mýta u těch největších českých dopravců jdou do milionů eur. Ne všichni požádají, ale klidně ta čtyři procenta za čtyři roky mohou představovat 30 milionů eur (cca 800 milionů Kč)," řekl Felix.

Podle Felixe lze nyní očekávat tuhý odpor německé administrativy. Sdružení se už proto dohodlo na spolupráci s německými právními firmami, kterým se nyní mohou dopravní firmy z Česka hlásit se svými nároky.

O vrácení je nutné požádat do konce letošního roku

Českým dopravcům nabízí pomoc při uplatňování nároků například společnost LitFin, která se specializuje na vymáhání právních nároků prostřednictvím soudních i rozhodčích sporů. Podle ní musí dopravci dodat k prokázání svých nároků dokumenty o zaplacení mýta a veškeré údaje ke svým platbám. O vratky za rok 2017 je nutné pořádat do konce letošního roku.

LitFin k žalobám dále uvedl, že většinu sporných otázek v kauze už vyřešil soud v rámci aktuální žaloby polské společnost. "Další společnost, které se rozhodnou si svůj nárok uplatnit, tak mohou získat přeplatky zpět poměrně v brzké době. V současné situaci stačí pouze prokázat výši škody, která jednotlivcům vznikla," uvedla společnost.

Celkově budou podle LitFinu dopravci z celé Evropy moci po Německu žádat za platby od roku 2017 až 1,3 miliardy eur (přes 34 miliard korun).