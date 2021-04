Kanceláře si chválí prodej zájezdů na léto, očekávají úspěšnější sezonu než loni

Prodeje zájezdů na léto se podle tuzemských cestovních kanceláří (CK) vyvíjejí velmi dobře. Očekávají, že letošní sezona bude výrazně úspěšnější než minulá. Lidé už si zvykli na protiepidemická opatření jako jsou roušky či testy, roste také počet naočkovaných, což cestování pomáhá. Vyšší poptávka je po destinacích, které už zveřejnily, jaké podmínky pro turisty v nich budou v létě platit.

Klienti CK Čedok podle její mluvčí Evy Němečkové plánují dovolenou strávit nejčastěji v Řecku, chystají se také do Turecka, kam se loni nedostali. Kvůli omezeným možnostem cestování v minulém roce si mnoho příznivců získalo Bulharsko, z čehož bude letos profitovat . "Velký zájem je i o Albánii, která už vydala prohlášení, že po turistech nebude vyžadovat očkování ani negativní testy na koronavirus," řekla.

Prodeje letních dovolených jsou podle Němečkové v posledních týdnech velmi dobré, poptávka je také po poznávacích zájezdech, kterých se kvůli pandemii loni prodalo málo. "Lidé, kteří si loni dovolenou odepřeli, letos už k moři budou chtít odjet. Zároveň si ale velmi oblíbili Českou republiku, ještě si tak pravděpodobně dopřejí druhou dovolenou v tuzemsku," uvedla dále Němečková.

I podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové prodejní statistiky napovídají, že letošní léto bude silnější než loňské. Pomáhají tomu nové nabídky CK, které poskytují různé záruky, vyžadují nízké zálohy. Další dobrou zprávu pro obnovu turismu jsou podle Řezníčkové chystané tzv. covidové pasy. Navíc jednotlivé země odkrývají nástroje na podporu cestovního ruchu. "Malta nabídne hotelům kapesné pro jejich zákazníky, zatím nejspíše pro prvních 35 tisíc turistů," řekla. Doplnil, že pokud bude mít projekt úspěch, země na něj zřejmě přidá další peníze.

Mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka upozornil, že v loňské sezoně bylo možné prodávat jen několik destinací, letošek podle něj tak bude mnohem vydařenější. Největší zájem je podle něj o zájezdy do Egypta, Turecka, Řecka a Tuniska. Nejžádanější jsou čtyř a pěti hvězdičkové hotely s nabídkou all inclusive.

"Zájem klientů je momentálně velký, a to jak o aktuální zájezdy do exotiky, tak také směrem k letní sezoně. Díky tomu začneme od května létat také z brněnského a ostravského letiště. Na obou letištích se chystáme otevřít vlastní testovací laboratoř pro naše klienty, stejně jako již několik měsíců funguje v Praze," řekl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Pro zákazníky to podle něj bude výrazné usnadnění a cestování se tak stane pohodlnější, protože nebudou muset odlétat jen z Prahy, dodal.