Kateřina Valachová u soudu odmítla, že by vydávala pokyny k řešení dotací

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová ( dříve ČSSD) ve čtvrtek u soudu odmítla, že by vydávala jakékoli pokyny, jak by měly být sportovní dotace řešeny. Připustila, že se jí žadatelé o dotaci například na výjezdech do krajů ptali, proč nebyli se žádostí úspěšní, stávalo se to podle ní ale až po ukončení dotačního řízení. V projednávání případu rozdělování sportovních dotací z ministerstva školství ve čtvrtek pokračuje pražský městský soud, hlavní líčení je zatím nařízené do pátku.

Valachová soudu řekla, že obžalovaní v případu rozdělování sportovních dotací ministerstva školství stále přicházejí s novými verzemi. "Já celou dobu vypovídám, že do řízení, do kterých jsem nesměla vstupovat, jsem nevstupovala," řekla bývalá ministryně. Zdůraznila, že dotační řízení jsou neveřejná. Informace byly podle ní poskytovány jen v případě, kdy byl žadatel vyřazen proto, že nesplnil formální náležitosti. V takovém případě bylo totiž řízení ohledně daného účastníka ukončeno.

Bývalá ministryně zatím na otázky soudního senátu odpovídala skoro tři hodiny. Odpoledne budou následovat otázky žalobce, obhájců a obžalovaných.

"Jak pravidla na neinvestiční dotace, tak investice ministerstva školství v letech 2015 až 2017 byly nastaveny jasně a transparentně a ti, co sedí na lavici obžalovaných, je úmyslně nedodržovali, obcházeli, porušovali a tento stav zakrývali nejen přede mnou, ale celou poradou vedením resortu," řekla novinářům o přestávce Valachová. Dodala, že má s sebou celou řadu dokumentů, kterými soudu doloží, jak systém fungoval. "Pokládám za skandální, že to mám činit já jako svědek, místo toho, aby tyto věci do spisu doložilo ministerstvo školství jako strana poškozená," doplnila bývalá ministryně.

Státní zástupce Ondřej Trčka tvrdí, že někdejší předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta se přes svou milenku, tehdejší náměstkyni ministryně Simonu Kratochvílovou, dostával v roce 2017 k zákulisním informacím o rozdílení dotací. Společně pak údajně proces rozdělování ovlivňovali ve prospěch nejen FAČR, ale také lidí, s nimiž se Peltovi vyplatilo udržovat dobré vztahy.

Valachová ve své výpovědi zopakovala, že Kratochvílové v době, kdy byla její náměstkyně, absolutně věřila a neměla důvody pochybovat o tom, že hájí veřejný zájem. Jejich vztah byl podle ní pracovní. "Mimo profesi jsem se k paní náměstkyni nechovala nijak nadstandardně," řekla soudu. Na dotaz senátu, proč své podřízené umožnila, aby využívala její služební byt, bývalá ministryně odpověděla, že vůči Kratochvílové a její rodině "cítila empatii".

Pražský městský soud původně Peltu potrestal šestiletým vězením, Kratochvílové uložil o půl roku delší trest. V případu čelí obžalobě ještě předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta, sekretář unie Jan Boháč, exředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza i ČUS a FAČR, všechny soud nepravomocně osvobodil. Odvolací senát ale celý verdikt zrušil, a proto se kauza řeší znovu.

Valachová kvůli aféře s dotacemi rezignovala. V kauze má postavení svědkyně. Už při prvním hlavním líčení v obsáhlé výpovědi odmítla, že by Kratochvílové přidělila Janstu a Peltu jako kontaktní osoby. Rovněž zdůraznila, že žádní členové Národní rady pro sport nemohli zasahovat v probíhajících dotačních řízeních do konkrétních částek.

Obžalovaní vinu v minulosti odmítli. Pelta popřel obvinění, že rozdělování dotací ovlivňoval. Kratochvílová v lednu vypověděla, že v rozdělování podle ní nebyl systém, ale chaos, který "kreativně vylepšovala" právě Valachová. Jansta ve výpovědi trval na tom, že byl poradcem Valachové.