Kauza Babišova střetu zájmů byla zastavena krajem

Středočeský krajský úřad ve čtvrtek pravomocně zastavil přestupkové řízení s premiérem Andrejem Babišem týkající se jeho možného střetu zájmů. Právu to potvrdil Babišův právní zástupce Václav Knotek. Přestupek se podle něj nestal, nebylo prokázáno, že by Babiš ovládal mediální společnosti. Kraj posuzoval Babišovo odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice. Podle Knotka za rozhodnutím úřadu bylo mimo jiné to, že Černošice nerespektovaly dřívější pokyny nadřízeného středočeského úřadu a použily jen lehce modifikované odůvodnění.

Černošický úřad vedl s premiérem správní řízení kvůli přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se bránil tím, že holding v únoru 2017 vložil do svěřenského fondu. Tvrdil, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů.

V minulosti krajští úředníci věc už posuzovali a vrátili ji k novému projednání do Černošic. Odbor přestupků Městského úřadu v Černošicích vydal poslední rozhodnutí 2. srpna, výsledek řízení nezveřejnil. Babiš se odvolal a černošický úřad 3. září postoupil spis s Babišovým odvoláním a svým stanoviskem odvolacímu orgánu, tedy krajskému úřadu.

Poprvé černošický úřad rozhodl v lednu, dospěl k závěru, že Babiš přestupek spáchal a uložil mu pokutu 200.000 korun. Premiér se odvolal a případ převzal krajský úřad, který v březnu rozhodnutí černošického úřadu zrušil a věc vrátil. Později krajský úřad uvedl, že v postupu úředníků shledal procesní i další nedostatky.

Městský úřad v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije. Podnět mu odeslala organizace Transparency International ČR, která tvrdí, že Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.

Krajská opozice už dřív kritizovala skutečnost, že Babišovo minulé odvolání proti rozhodnutí černošického úřadu projednával středočeský krajský úřad. Poukazovala na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo hnutí ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) tehdy podezření z podjatosti odmítla.