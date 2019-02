Makro polské maso se salmonelou neprodává, zachytilo jej včas

Do distribučního centra Makra v Kozomíně u Prahy přišlo zhruba 133 kilogramů polského masa z šarže s výskytem bakterií salmonely. Společnost uvedla, že jej zachytila, maso ani produkty z něj neprodává. Informovala o tom mluvčí firmy Romana Nýdrle.

"Z toho celkového objemu jsme vyrobili 108 kilogramů polotovaru, který byl určený pro gastronomický provoz," uvedla. Polotovary pak podle ní společnost zachytila v distribučním centru a v prodejnách, maso se dostalo jen ke dvěma zákazníkům, se kterými se firma spojila telefonicky.

Podle mluvčí Makro přijalo maso od prověřeného dodavatele, se kterým spolupracuje už 15 let a bere od něj mnoho druhů masa.

Maso se salmonelou se v Česku distribuovalo do pěti míst. Kromě distribučního centra Makra v Kozomíně směřovalo i do MP Krásno ve Valašském Meziříčí, do jídelny Kocourek v Brně, olomouckého velkoobchodu Bikos a k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích. Na Slovensku se maso dostalo do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom.

Zjištění, že asi 700 kilogramů polského hovězího masa obsahovalo bakterie salmonely, oznámil ve středu ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl v noci porážen nemocný dobytek. Nyní zjištěné maso se salmonelou z těchto jatek nepocházelo, nemělo by s nimi mít podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda ani žádnou souvislost. "Jde o dvě jiné kauzy," uvedl Pilčík. Kvůli případu zavedl stát od čtvrtka kontroly zdravotní nezávadnosti veškerého hovězího masa dovezeného z Polska před jeho uvedením na trh.