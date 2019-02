Polovina z 300 kilogramů polského hovězího se dostala ke spotřebitelům

Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, které se dostalo do ČR, se 137 kilogramů prodalo spotřebitelům nebo restauracím. Sdělil to v pondělí mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Pokud mají zákazníci z řeznictví v Kostelci nad Labem a ve Varnsdorfu maso ještě doma, mají se podle něj domluvit na vrácení prodejci.

"Z celkového množství 300 kg polského hovězího masa, směřovalo 112 kg do Prahy, kde se podařilo 56 kg zajistit ve skladu, a nedostalo se tak k zákazníkům," uvedl mluvčí. Zbytek masa byl distribuován do několika pražských restaurací, kde se již spotřebovalo. Ze zbylého masa odebrali veterináři vzorky, vyšetří jej na možné zbytky antibiotik nebo na salmonelu.

Inkriminovaný produkt

Dvacet kilogramů masa směřovalo do Varnsdorfu v Ústeckém kraji, kde jej řezník všechno prodal zákazníkům. Dvě dodávky masa o hmotnosti 40 a 21 kilogramů byly v Kostelci nad Labem také prodány konečným spotřebitelům. Pokud mají spotřebitelé z těchto dvou míst podezření na to, že mají inkriminované maso doma, měli by se domluvit s obchodníkem na vrácení. "Maso neprošlo řádnou veterinární kontrolou, proto nemůžeme doporučit jeho konzumaci," dodal Vorlíček. "V Novém Bydžově na Královéhradecku, kam směřovala zásilka 107 kg hovězího masa, o problému věděli od dodavatele a zásilku vrátili ještě před tím, než byla oznámena systémem rychlého varování," dodal mluvčí.

Česká republika stále zvažuje zákaz dovozu hovězího masa z Polska, zopakoval v podnělí ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle něj jde v případě dodávek hovězího masa z problémových jatek o opakované selhání polské strany. Zpoždění informací o problémech podle ministra podkopává důvěru ve veškerou polskou potravinářskou produkci. Veterináři začnou od úterý intenzivně kontrolovat kamiony s potravinami v příhraničních oblastech s Polskem.

Terč zájmu

Polsko je v posledních dnech terčem zájmu kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Hlavní veterinář Pawel Niemczuk ve čtvrtek prohlásil, že Polsko vyvezlo 2700 kilogramů podezřelého hovězího do deseti zemí EU, do ČR se podle něj maso nedostalo.

Podle Evropské komise jsou skandálem podle dosavadních poznatků vedle Polska, Česka nebo Slovenska zasaženy také Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.

Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci. Česko podle něho případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do ČR nedostávalo, až po konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo do ČR přes jiné unijní země.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala agentura. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.