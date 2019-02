STAN se snaží nahrát Pirátům, říká Jermanová o střetu zájmů

Kauzou možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) by se podle hnutí STAN mohli místo středočeského krajského úřadu zabývat úředníci některého ze sousedních regionů, například Prahy. Podle předsedy středočeské organizace STAN Věslava Michalika by se tak předešlo případné systémové podjatosti.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) návrh STAN na pondělním jednání krajského zastupitelstva označila za úsměvný. Poukázala na to, že ve vedení Prahy jsou Piráti, kteří krajský úřad v souvislosti s Babišovou kauzou napadli.

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod svůj holding Agrofert, který dal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Městský úřad v Černošicích mu za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu, podle deníku Právo šlo o 200 tisíc korun. Babiš se odvolal, kauzou by se tak mohli brzy zabývat krajští úředníci.

Podle Michalika by stálo za úvahu, zda by kraj neměl požádat ministerstvo vnitra, aby si případ převzal některý ze sousedních úřadů. "Praha se nabízí, protože tam žádná politická provázanost těch případů není," dodal s poukazem na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo hnutí ANO. Pokorná Jermanová uvedla, že by Michalik neměl úřadům podsouvat, jak se mají chovat, a nápad svěřit kauzu Praze označila za úsměvný. "Za kauzou, která se tady rozjela a kvůli které se úřad dostal pod tlak, stojí Pirátská strana, která vede úřad v Praze," namítla.

Piráti upozorňovali na nedávnou reorganizaci středočeského krajského úřadu, která podle nich vyvolává pochybnosti kolem rozhodování úředníků. Dosavadní odbor správních agend, který měl případ řešit, byl začleněn do odboru legislativně právního.

Ředitel krajského úřadu Jiří Holub jakoukoliv účelovost odmítl. Reorganizace se podle něj začala chystat už loni a s kauzou nesouvisí. V pondělí zopakoval, že příslušní úředníci nebyli přesunuti jinam ani propuštěni a jejich kompetence zůstaly stejné.