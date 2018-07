Kešky z podzemí mizí, likvidace ale není vůbec jednoduchá

Z pražských stok mizí schránky, které lákají do podzemí takzvané keškaře, tedy příznivce geocachingu. Pracovníci společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) lokalizují zhruba desítku míst, kde byly takzvané kešky umístěné. Problémem však je odstraňování schránek, u kterého je nezbytná spolupráce s lidmi z geocachingové komunity. Sdělil to v pondělí mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Odstraňování schránek je reakcí na červnové neštěstí, kdy prudký přívalový déšť zaskočil v podzemní části Motolského potoka čtyři přiznivce geocachingu, z nichž dva utonuli.

"Díky jedné kolegyni, která to má jako koníček, se nám podařilo zkontaktovat lidi od geocachingu a máme tipy, kde schránky jsou," řekl Mrázek. PVK v předchozích týdnech objevily ve stokách na několika místech krabičky, pro které se používá pojmu keška. Jejich umístění Mrázek neuvedl. "Nebudeme říkat, kde jsme je našli, aby tam lidé nelezli," dodal.

Postup při odstraňování kešek musí být koordinován s hledači, aby se do podzemí za dobrodružstvím kvůli schránkám skutečně už nikdo nevydával. "Vytipovaná místa pracovníci PVK prolézají. Ve chvíli, kdy zjistí, že tam ta krabička vážně je, tak je hlavní, aby to místo keškaři stáhli z webu. V okamžiku, kdy to odstraní z webu, tak my teprve poté fyzicky odstraníme samotnou schránku," řekl Mrázek. Nelze pouze schránku z místa odstranit, protože ji keškaři hledají na základě informací z internetu.

Čtyři příznivce geocachingu zastihla v sobotu 9. června prudká průtrž ve stoce Motolského potoka. Jednu ženu a jednoho muže voda vyplavila do Vltavy, kde je zachránili lidé z posádek okoloplujících lodí. Druzí dva takové štěstí neměli. Tělo sedmadvacetileté ženy bylo nalezeno ještě v sobotu večer, osmadvacetiletého muže na základě oznámení policisté našli až téměř o týden později u Slovanského ostrova.

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, kdy se v terénu hledají ukryté schránky pomocí satelitní navigace. V Česku si získala velkou oblibu. Letošní smrt dvou hráčů není první tragédie spojená s tímto koníčkem. V roce 2012 našli policisté mrtvého hráče v mostním pilíři v pražské Libni.