Kladno nepočítá s pětimilionovou dotací pro hokejový A-tým, Volf klub kritizuje

Kladno v letošním rozpočtu nepočítá s pětimilionovou dotací pro hokejový A-tým. Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) kritizuje vedení klubu včetně majitele Jaromíra Jágra. Kladenští Rytíři skončili v základní části extraligy poslední a čeká je baráž proti vítězi první ligy.

Výsledky klubu podle primátora neodpovídají nadstandardním podmínkám od města, které ročně platí za provoz zimního stadionu zhruba 30 milionů korun, přispívá 8,5 milionu korun na mládež a nedávno dalo opravit stadion za přibližně půl miliardy korun, uvedl Volf na webuuskupení Volba pro Kladno. Vyjádření klubu ČTK zjišťuje.

Provoz stadionu město letos opět zaplatí a počítá i s dotací pro mládež, potvrdil dnes ČTK mluvčí radnice Vít Heral.

"Namísto rozkvětu sportu, který měl na Kladně vždy své místo a prim, sledujeme pouze otřesné výsledky a s nedůvěrou čekáme, jak dopadne závěrečná baráž. Nemluvě o rozprodávání desítek hráčů do ostatních oddílů, za které Jaromír Jágr zinkasoval miliony korun, což se zpětně nikde nepromítlo do kvality mužstva," uvedl Volf. Podle něj se proto vedení radnice poprvé od roku 2011 rozhodlo nezahrnout do rozpočtu dotaci pro A tým. "Více do chodu nechceme prozatím zasahovat," doplnil primátor.

Kladenský hokejový klub Jágrovi zcela patří od roku 2017, do té doby měl podíl 70 procent. Město mu prodalo podíl 30 procent. Do roku 2011 majoritní podíl patřil Jágrovu otci Jaromíru Jágrovi staršímu, který předloni zemřel. Řadu let se věnoval podpoře a rozvoji kladenského hokejového klubu. Jágr mladší byl v roce 2011 označován za zachránce kladenského hokeje. "Dá se říci, že už byl skoro prodaný do Chomutova. Jedinou šancí, aby zůstal hokej na Kladně, bylo, že to převezmu já," řekl už dříve legendární hokejista. Klub měl tehdy ekonomické problémy, přišel totiž o hlavního sponzora a prezident klubu Jaromír Jágr starší přiznal, že nemůže vyloučit, že Kladno licenci prodá.